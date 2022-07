Mercato : Tetê "souhaite continuer l'aventure avec l'OL" après son prêt

Tetê reste une saison de plus à l’OL

Ce vendredi, Tetê a été officiellement prêté une saison supplémentaire à l'OL. Devant les journalistes, le Brésilien de 22 ans a confié vouloir "rester à Lyon et continuer l'aventure avec l'OL" au-delà de son prêt.

Son prêt à l'OL

"Je suis très heureux d'avoir renouvelé mon contrat d'une année supplémentaire ici à l'Olympique lyonnais. C'était très important pour moi. J'ai vécu des moments très difficiles avec la guerre en Ukraine. Je me suis pas entraîné pendant trois mois. C'était pas facile. Pouvoir être à Lyon avant la reprise du championnat, c'est très important."

Son arrivée à Lyon au mois de mars

"Quand je suis arrivé à Lyon, je peux vous dire que j'ai été très bien reçu par tout le monde. Que ce soit la commission, le staff, le club... Tout le monde m'a très bien accueilli. Et tout ce qui m'a été promis a été réalisé. Toutes les paroles ont été tenues et cela a été très important dans ma prise de décision pour continuer avec l'OL une année de plus."

L'impact du retour de grands joueurs dans sa décision

"Bien sûr, ça a pesé dans ma décision. Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont des très grands joueurs. Je suis sûr que l'on va très bien s'entendre sur le terrain. Et que l'on va faire tout le travail nécessaire pour remporter des titres avec l'OL."

"Tout le monde travaille pour que je puisse prolonger après ce prêt"

Sa volonté de prolonger à Lyon après le prêt

"J'ai été très heureux de pouvoir arriver à Lyon il y a trois mois. J'ai toujours dit que je voulais rester. Tout le monde autour de moi travaille pour que je puisse prolonger au-delà de cette année de prêt. Vous avez ma parole, je veux rester à Lyon et continuer l'aventure avec l'OL."

Paquetá et le groupe lyonnais

"Je n'ai pas parlé durant la trêve cet été avec Paquetá. Mais avant de partir, j'avais donné ma parole au groupe que je serai dans le vestiaire à la reprise. J'ai hâte de revoir les joueurs de l'OL et de leur dire que je suis Lyonnais à nouveau."

L'équipe nationale brésilienne

"C'est un de mes objectifs, je ne le cache pas. Je souhaite rejoindre Paquetá, qui est un joueur de haut niveau, et qui fait effectivement partie de la Seleção."

Sa vie à Lyon

"C'est un peu étrange de vous dire cela mais j'ai tout aimé à Lyon. La ville, mais aussi le fait de pouvoir se balader tranquillement en toute sécurité. Je suis passionné par la ville de Lyon, tout simplement."