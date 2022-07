OL : Corentin Tolisso se dit "prêt physiquement" pour la reprise

Freiné par des blessures à répétition au Bayern Munich, Corentin Tolisso confie avoir "eu des problèmes psychologiques" ces dernières années. De retour à Lyon, il se dit prêt après "un gros mois de préparation physique".

Passé l’enthousiasme et la joie que suscite naturellement le retour d’une pépite formée au club, les regards vont très vite être braqués sur l’état de forme du milieu de terrain de 27 ans. Ce n’est un secret pour personne, Corentin Tolisso n’a pas été épargné par les blessures au cours de ses cinq années passées au Bayern Munich. Le principal intéressé le sait bien, et explique préparer son retour depuis plusieurs semaines. "Cette année, j'ai eu beaucoup de vacances. J'ai décidé de couper complètement avec le monde autour et de faire ensuite un gros mois de préparation physique", a déclaré le joueur formé à l’OL en marge de sa présentation officielle devant les journalistes ce vendredi.

"C'était plus dans la tête que ça allait moins"

En Bavière, le natif de Tarare a disputé 118 rencontres toutes compétitions confondues en l’espace de cinq saisons (soit 47% des rencontres du club sur la période d'après Opta). Un pourcentage faible que le natif de Tarare ne conteste pas, mais tente d’expliquer par des raisons extérieures au football. "Il est vrai que j'ai eu pas mal de soucis physiques ces dernières années. Mais je pense que c’étaient plutôt des problèmes psychologiques, a confié le Gone en conférence de presse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était plus dans la tête que ça allait moins. Je suis prêt physiquement. J'ai fait une grosse préparation physique", a répété le champion du monde 2018. Après "une visite médicale à Lyon qui s'est bien déroulée", Tolisso est attendu ce samedi pour des tests physiques, juste avant la reprise de l’entraînement collectif le 4 juillet prochain.