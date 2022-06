OL : finalement, la reprise est fixée au 2 juillet

La présaison pour l'Olympique lyonnais débutera le samedi 2 juillet. Un match amical face à Anderlecht a déjà été programmé.

Peter Bosz retrouvera ses joueurs le 2 juillet prochain, et non le 1er. Le samedi marquera le début de la préparation à l'exercice 2022-2023 pour l'Olympique lyonnais. Les premiers jours seront consacrés, comme d'habitude, aux tests individuels, et ce jusqu'au 4 juillet.

Pour l'heure, un seul match amical a été annoncé, celui opposant l'OL à Anderlecht, 3e du dernier championnat belge le 16 juillet. Cette affiche se disputera à Bruxelles. D'autres rencontres devraient prochainement être annoncées, avant la reprise de la Ligue 1 le 6 ou 7 août.