Equipe de France : Benzema (ex-OL) se rapproche des 100 sélections

Karim Benzema sous le maillot de l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Titulaire vendredi face à l'Autriche, Karim Benzema (ex-OL) a fêté sa 96e sélection. L'attaquant du Real Madrid connaîtra vraisemblablement à l'hiver 2022 sa 100e cape avec les Bleus.

Si l'histoire entre Karim Benzema et l'équipe de France a longtemps été contrariée, l'avant-centre est aujourd'hui redevenu un cadre de cette formation. Depuis son retour en sélection avant l'Euro en 2021, l'ancien joueur de l'OL a manqué seulement deux matches, lors du rassemblement en mars dernier (Côte d'Ivoire et Afrique du Sud). Contre l'Autriche vendredi (1-1), le buteur a fêté sa 96e cape avec les Bleus, ce qui signifie que la barre des 100 n'est plus très loin.

L'attaquant du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions récemment, pourrait atteindre cette marque symbolique lors de la Coupe du monde, ou juste avant si des rencontres amicales viennent se greffer au calendrier du groupe de Didier Deschamps. Pour l'instant, trois affiches sont encore au programme d'ici le Mondial (en novembre et décembre). Les Français doivent affronter la Croatie lundi, puis l'Autriche et le Danemark en septembre dans le cadre de la Ligue des nations.

Bientôt dans le top 10 au nombre de sélections

Avec la France, Karim Benzema compte donc 72 titularisations pour 37 buts. Il est donc le 5e meilleur buteur de l'histoire de la sélection. A noter que lors de son prochain match en Bleu, l'attaquant rejoindra Laurent Blanc et Bixente Lizarazu au nombre de capes (97e, 10e total). Il aura ensuite en ligne de mire Deschamps et ses 103 rencontres internationales.