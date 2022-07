Corentin Tolisso veut apporter "une nouvelle mentalité à l'OL"

Vendredi, Corentin Tolisso a été officiellement présenté à la presse. Le Lyonnais de 27 ans fait son retour dans son club formateur après cinq années passées au Bayern Munich. Il a détaillé ses ambitions avec l'OL, sa décision de revenir et sa condition physique à la veille de la reprise.

Pourquoi ce choix de revenir à l'OL ?

Je suis très fier et très content de revenir. Le projet m'a séduit. J'ai pu en parler longuement avec Bruno (Cheyrou) et avec le président. C'est quelque chose de bien pour moi et pour mon objectif personnel de jouer la Coupe du Monde en novembre. Cela fait six mois que je suis libre et que je pouvais prendre une décision. Cette année, j'ai eu beaucoup de vacances. J'ai décidé de couper complètement avec le monde autour et d'ensuite faire un gros mois de préparation physique. L'opportunité de revenir à l'OL est arrivée au bout moment. Les discussions se sont accélérées rapidement.

Le Tolisso 2022

J'ai plus d'expérience, plus de maturité. J'ai grandi. J'ai vu un nouveau système et de nouvelles mentalités à Munich. Et c'est cette mentalité qu'il faut que j'apporte à l'Olympique lyonnais. L'OL a toujours fait de belles choses mais on a vu que ça pêchait à certains moments.

"L'objectif, c'est d'aller chercher la qualification en Ligue des Champions avec l'OL"

L'absence de Coupe d'Europe

Dans une interview, je disais que je voulais jouer la Ligue des Champions. En réfléchissant, et en ayant des discussions avec les dirigeants lyonnais, je me suis dit que je ne voulais pas la jouer dans n'importe quel club. Le projet et l'ambition de l'OL m'ont beaucoup plu. Bien sûr que je veux rejouer rapidement la Ligue des Champions. Mais l'objectif, maintenant, c'est d'aller chercher cette qualification en Coupe d'Europe avec Lyon.

Qui a motivé cette décision ?

Je n'en ai pas parlé avec Didier Deschamps. C'est une décision personnelle prise avec mes agents et avec ma famille. On s'est dit que c'était la meilleure destination pour moi, et que c'était le bon club pour retrouver vite l'équipe de France. J'ai aussi beaucoup parlé avec Alexandre (Lacazette). Sur les cinq dernières années, il ne m'a jamais autant écrit qu'au cours du dernier mois (rires). C'est vraiment un ami et son retour a évidemment joué un rôle important dans mon choix. Personnellement, je pense que c'est vraiment une chance de revenir ici.

Le rôle de Bruno Cheyrou et des supporteurs

L'ensemble de ce que Bruno (Cheyrou) a pu me dire m'a fait comprendre que c'était vraiment le moment de revenir. Tous les messages sur les réseaux sociaux de tous les supporteurs ont également motivé mon choix. Ils voulaient vraiment que je revienne et j'ai envie de leur rendre en retour tout cet engouement.

La dernière saison de l'OL

Je ne suis personne pour juger. L'OL a fait un bon parcours européen malgré l'élimination contre West Ham en Ligue Europa. Les joueurs ont fait des gros matches contre de très bonnes formations, mais c'était plus difficile contre de plus petites équipes. C'est ça qui doit changer, c'est vraiment ce que je veux apporter à l'OL.

"J'ai fait une grosse préparation physique, je suis prêt"

Sur Peter Bosz

J'ai pu parler avec le coach et déjeuner avec lui. On n'a pas encore parlé tactique, on a du temps pour le faire. La reprise de l'entraînement, c'est demain. En cinq ans, j'ai eu le temps de croiser des équipes qu'il a entraînées et de regarder l'Olympique lyonnais jouer cette saison. J'aime bien ce que Peter Bosz propose. J'espère qu'il va m'utiliser au mieux pour qu'on puisse faire du bon travail ensemble. Le coach est axé sur un football offensif avec beaucoup de pressing, ça me plaît.

Ses multiples blessures au Bayern Munich

La visite médicale à Lyon s'est bien passée, c'est un bon point déjà. Il est vrai que j'ai eu pas mal de soucis physiques ces dernières années. Mais je pense que c'était plutôt des problèmes psychologiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était plus dans la tête que ça allait moins. Je suis prêt physiquement. J'ai fait une grosse préparation physique. Les tests se sont bien passés hier (jeudi). Et je sais qu'à l'OL, il y a un gros staff médical sur lequel je pourrai m'appuyer.

Ses ambitions avec l'OL

Ce sera à nous de mettre les ingrédients nécessaires pour jouer le titre dès cette saison. Cela peut être une bonne chose de ne pas jouer la Coupe d'Europe, étant donné qu'on aura un seul match par semaine. Surtout en début de saison, c'est peut-être un avantage. D'autant plus avec la Coupe du Monde qui se joue en novembre.

"C'est cette mentalité qu'il faut avoir à l'OL"

Ses cinq années au Bayern Munich

J'ai beaucoup appris au Bayern Munich. Je retiens les titres ainsi que la manière dont on les a gagnés. J'ai rencontré des personnes formidables. Que ce soit mes coéquipiers ou toutes les personnes du staff. Je retiens énormément de positif malgré les quelques moments plus compliqués.

La différence entre l'OL et le Bayern Munich

C'est la même question que l'on m'a posée quand j'ai signé au Bayern Munich. La chose qui m'a le plus marqué là-bas, c'est la mentalité. En 2017, notre problème à l'OL c'est que contre les gros, certes, on était toujours présents. Mais on ne jouait pas de la même manière contre les équipes moins bien classées. Alors qu'à Munich, peu importe l'équipe en face, on jouait de la même façon. C'est cette mentalité qu'il faut avoir et que je souhaite emmener à Lyon.

Sur l'arrivée d'un nouvel investisseur



Évidemment, j'ai suivi l'actualité. Le nouvel investisseur fait désormais partie du projet. Et c'est tout ce nouveau projet que m'a vendu Bruno (Cheyrou) et qui m'a donné envie.

Sur l'absence de derby la saison prochaine

Le football reste un spectacle, les supporteurs attendent ce match chaque saison. J'en ai joué énormément depuis petit. Pour la beauté du football, pour les supporteurs, pour le championnat de France, c'est important comme rencontre. Même si c'est contradictoire de dire cela, j'espère que Saint-Étienne reviendra vite en Ligue 1 pour qu'on puisse avoir à nouveau ce match.