Mercato : Corentin Tolisso revient à l’OL et signe jusqu’en 2027

Après avoir satisfait à la visite médicale, Corentin Tolisso a signé son contrat avec l’OL. Cinq ans après son départ, le milieu revient dans son club formateur et est lié jusqu'en 2027.

L’enthousiasme s’était emparé de tout un club il y a quelques semaines avec l’annonce du retour d’Alexandre Lacazette. Ce sentiment a refait son apparition jeudi matin et s'est intensifié au cours des dernières heures. Après avoir passé avec succès la visite médicale, Corentin Tolisso revient officiellement du côté de l’OL. Le club a annoncé la nouvelle ce vendredi avec la signature d’un contrat de cinq ans pour le milieu de terrain. Dans son projet ADN OL, le club lyonnais réalise encore un joli coup avec le retour du natif de Tarare, libre de tout contrat après la fin de l’aventure au Bayern Munich.

Un Tolisso revanchard

Parti de son club formateur il y a cinq ans avec l’envie de se frotter à ce qui se fait de mieux en Europe, Corentin Tolisso revient à Lyon à 27 ans avec l’esprit revanchard. Pas épargné par les blessures durant son séjour bavarois, le milieu souhaite prouver qu’il n’a rien perdu de ses qualités et de sa hargne. Des qualités qui ont tant séduit le public lyonnais entre 2013 et 2017 avec notamment une demi-finale de Ligue Europa perdue contre l'Ajax de... Peter Bosz. Voulant retrouver les sommets comme l’OL, Tolisso vient donc renforcer l’entrejeu lyonnais aux côtés de Maxence Caqueret, Johann Lepenant et Thiago Mendes, qui a récemment prolongé.