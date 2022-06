Mercato : Corentin Tolisso va faire son retour à l'OL

Après des semaines de discussions et négociations, Corentin Tolisso va être un joueur de l’OL la saison prochaine. Le milieu de terrain est à Lyon et va passer sa visite médicale ce jeudi et devrait être officiellement lyonnais vendredi.

L’échec et la déception du dossier Tyrell Malacia devraient rapidement être mis de côté à Lyon. Après la gronde des supporters mécontents d’avoir vu la piste du latéral traîner en longueur pour au final ne pas aboutir, l’OL va bien retomber sur ses pattes et apporter de nouveau du baume au coeur à la communauté lyonnaise. Non pas en annonçant un nouveau latéral gauche mais bien le retour d’un deuxième pur produit de la formation lyonnaise après celui d'Alexandre Lacazette. Comme annoncé par RMC et que Olympique-et-Lyonnais est en mesure de confirmer, Corentin Tolisso est tout proche d'un retour à l’OL la saison prochaine. Le joueur doit passer sa visite médicale ce jeudi et, si tout se passe bien durant ces tests, devrait officiellement présenté comme nouveau joueur vendredi.

Visite médicale ce jeudi

Après des semaines de négociations, le natif de Tarare s’est donc finalement laissé séduire par le projet de son club formateur. La partie n’était pourtant pas gagnée puisque Tolisso avait clairement laissé entendre dans une interview à L’Equipe qu’il était à la recherche d’un nouveau défi dans un club jouant l’Europe. Mais, comme son ami Lacazette qui a poussé pour le convaincre, le coeur semble avoir eu raison de tout le reste pour un retour au bercail. Ayant faits ses débuts en professionnels en 2013 en dépannant par moment sur le côté droit de la défense, le champion du monde 2018 a joué 160 matchs avec l’OL et va donc reprendre le cours de son histoire avec son club formateur.

Après l’ancien attaquant d'Arsenal et les prolongations de Maxence Caqueret et Anthony Lopes, c’est un nouveau message envoyé par la direction de l’OL. L’ambition de s’appuyer sur les jeunes pousses de l’Académie épauler par des anciens de la maison continue plus que jamais à prendre forme. Parti au Bayern Munich il y a cinq ans contre plus de 40 millions d’euros, Corentin Tolisso va revenir libre mais avec des ambitions. Celles de ramener l’OL à sa place en Ligue 1 et en Europe pour retrouver à terme l’équipe de France.