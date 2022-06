OL - Mercato : Titouan Thomas rejoint Estoril

A la recherche de temps de jeu après avoir fait ses classes en National 2, Titouan Thomas quitte l’OL. Le milieu de terrain s’est engagé avec le club portugais d’Estoril.

Signer un contrat professionnel avec l’OL ne veut pas forcément dire avoir touché le but ultime, à savoir faire partie du groupe pro et jouer en Ligue 1. De nombreux jeunes ont connu cette désillusion de ne pas avoir passé cette dernière étape dans la formation à l’OL dont dernièrement Malcolm Barcola ou Titouan Thomas. Si le gardien lyonnais était en fin de contrat et devrait rejoindre la Bosnie, le milieu de terrain était encore lié avec l’OL.

30% à la revente pour l'OL

Seulement, la situation actuelle ne lui convenait pas à 22 ans. Après avoir passé avoir signé un premier contrat pro en 2018, Thomas était depuis trois ans avec la National 2 (24 matchs la saison dernière) et avait cette impression de stagner. Dans cette démarche de développement, une porte de sortie était donc recherchée et a été trouvée. Comme annoncé ces derniers jours, Titouan Thomas débarque du côté du Portugal avec un contrat signé avec Estoril, pensionnaire de première division et 9e la saison dernière. L’OL annonce également avoir insérer "un intéressement de 30% sur le montant d’un futur transfert" du joueur.