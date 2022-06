Mercato : l'OL trop gourmand pour Léo Dubois ?

Devenu remplaçant à Lyon, Léo Dubois pourrait avoir des envies d’ailleurs pour relancer sa carrière. Un scénario possible si l’OL est prêt à faire des efforts financiers selon un proche du dossier contacté par Le Progrès.

Si sur le flanc gauche de la défense lyonnaise il va falloir vite réagir après l’échec Malacia, de nombreuses questions subsistent encore de l’autre côté du rectangle vert. Au poste de latéral droit, que faire de Léo Dubois ? Arrivé à l’OL en 2018, nommé capitaine en août dernier, il a depuis perdu sa place de titulaire au gré des blessures et de l’éclosion du jeune Malo Gusto. Au point qu’à 27 ans, et à deux ans de la fin de son contrat, l’international français, qui a d’ailleurs aussi perdu sa place dans le groupe de Didier Deschamps, pourrait bien avoir envie de changer d’air.

Sa valeur est estimée à 10 millions d'euros

Et d’après une source proche du dossier contactée par Le Progrès, "c’est Lyon qui détient la clé, car aucun club ne mettra 10 millions sur la table. Il faudra accepter une offre plus basse, ou un prêt, permettant au joueur de se relancer, tout en allégeant la masse salariale de l’effectif", peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional. Sur le site spécialisé Transfermarket.fr, sa valeur est estimée à 10 millions d’euros. Est-ce trop, au vu de la saison de celui qui était arrivé libre à l’OL en 2018 ? Visiblement, trois options pourraient, à l'heure actuelle, rythmer l’été de Léo Dubois : partir pour mieux revenir, être bradé et quitter définitivement le club, ou rester et se battre pour regagner sa place auprès de Peter Bosz.