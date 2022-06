OL féminin : peu de temps de jeu pour les Fenottes mardi

Mardi, cinq Lyonnaises étaient sur le pont avec leur sélection respectives. Christiane Endler, opposée au Venezuela avec le Chili, est la seule Fenotte à ne pas avoir gagné.

Il ne fallait pas être pressé pour pouvoir observer des joueuses de l’Olympique lyonnais mardi lors des matchs internationaux. Elles étaient pourtant cinq Fenottes à jouer mais seule Christiane Endler a joué l’intégralité de sa rencontre avec le Chili. La gardienne est d’ailleurs l’unique Lyonnaise à s’être inclinée avec une défaite 3-1 contre le Venezuela. Bien plus au nord du côté des Etats-Unis, Lindsey Horan a continué sur sa lancée. Après n’avoir joué que la première mi-temps du premier match contre la Colombie, la milieu s’est encore contentée de 45 minutes dans la deuxième opposition entre les deux équipes. Les Américaines ont signé une nouvelle victoire (2-0).

Une victoire et la première place pour les Pays-Bas

Le succès a également été au rendez-vous pour les Pays-Bas contre la Biélorussie. Au contraire de leurs coéquipières en club, Danielle van de Donk et Damaris Egurolla ont disputé un match à enjeux avec les qualifications pour la Coupe du monde 2023 et la possibilité de reprendre la première place du Groupe C à une journée de la fin. Les Néerlandaises n’ont pas tremblé contre la Biélorussie (3-0) avec un maigre temps de jeu pour les deux Fenottes : 25 minutes pour Van de Donk et 17 pour Damaris. Enfin, Janice Cayman est restée sur le banc lors de la large victoire de la Belgique contre le Luxembourg (6-1) pour le dernier match de préparation des Belges avant l’Euro.