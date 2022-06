OL : Damaris Egurrola vit "un rêve devenu réalité" chez les Fenottes

Arrivée en janvier 2021, Damaris Egurrola a vécu quelques moments compliqués à cause de blessure. Mais en rejoignant l’OL, la Néerlandaise a réalisé "un rêve".

Comme beaucoup des dernières recrues lyonnaises, Damaris Egurrola a rejoint l’OL avec la soif de remplir une armoire à trophées encore vide en janvier 2021. Après une demi-saison vierge de titre, l’internationale néerlandaise vient de s’offrir un doublé Ligue des champions - championnat avec un rôle essentiel dans l’équilibre lyonnais. En allant la soutirer à Everton, le club lyonnais souhaitait renforcer son secteur du milieu avec une joueuse techniquement à l’aise avec son pied gauche mais aussi dure dans les duels.

Malgré deux blessures qui ont freiné sa progression à l’OL, Egurrola n’a pas déçu sur ce point et savoure le chemin parcouru depuis un an et demi et un fameux coup de téléphone qui a tout changé pour elle. "C’est un rêve qui est devenu réalité car je regardais ces joueuses à la télévision. Quand l’OL m’a appelé, je me suis dit 'whaou'. Quand je suis arrivée, la première semaine à Lyon a été comme un rêve, a avoué l’ancienne de Bilbao dans un entretien Youtube pour la Fédération néerlandaise. Mes parents étaient là avec moi. Le fait d'être dans le même vestiaire, m’entraîner et jouer des matchs avec toutes mes idoles, Wendie (Renard), Ada (Hegerberg), Marozsan, des joueuses que je regardais à travers un écran avant, est quelque chose de super. Et surtout réussir à me sentir importante au milieu d’elles."

Ayant pris part à 27 matchs la saison dernière, que ce soit dans un milieu à deux ou comme sentinelle avec Amandine Henry et Lindsey Horan devant elle, Damaris Egurrola a prouvé qu’elle pouvait désormais jouer les yeux dans les yeux avec ses idoles devenues des coéquipières et amies.