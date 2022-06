Le 12 juillet prochain, l’OL croisera à deux reprises la route du Dynamo Kiev à Bourgoin-Jallieu. En raison de la situation de guerre, il est possible de faire un don à l’Ukraine directement sur la billetterie.



La préparation d’avant-saison pour les hommes de Peter Bosz est presque complète. Après un premier match amical contre Bourg-Péronnas le 9 juillet, les Lyonnais affronteront ensuite le Dynamo Kiev dans une double confrontation avec deux affiches programmées le même jour. L’OL se mesurera à la formation ukrainienne à 18 heures le 12 juillet prochain, avant de les recroiser à nouveau à 21 heures sur la pelouse du stade Pierre-Rajon à Bourgoin-Jallieu. L’objectif étant pour Peter Bosz d’aligner potentiellement deux équipes totalement différentes, afin de faire une large revue de son effectif à quelques semaines de la reprise du championnat contre Ajaccio le 7 août prochain au Groupama Stadium.

Une affluence de 5 700 personnes peut être atteinte

Face à un sérieux adversaire qui disputera quelques jours plus tard un deuxième tour de barrage en Ligue des Champions, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourront certainement compter sur le soutien du public de la région. Et malgré des travaux dans la tribune Sud de l’enceinte Pierre-Rajon, une affluence de 5 700 personnes peut être atteinte pour cette affiche. Les places vont de 11 à 26 euros, et sont gratuites pour les enfants de moins de 5 ans. Pour se procurer un précieux sésame, et en savoir plus, rendez-vous ici. À noter la possibilité de faire un don de 1 euro, ou plus, pour La Croix-Rouge Française, qui lance un appel aux dons en soutien aux populations ukrainiennes, directement sur le site de la billetterie.