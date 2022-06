OL : Ellie Carpenter "travaille dur pour revenir sur le terrain" au plus vite

Alors qu’elle vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026, Ellie Carpenter, actuellement blessée, espère "aider l’équipe à gagner encore plus de titres la saison prochaine".

Devenue une pièce centrale du projet de Sonia Bompastor avec l’OL, Ellie Carpenter se remet doucement sur pied après sa grave blessure contractée en finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Une longue absence, rupture du ligament croisé oblige, qui n’a pas empêché la latérale droit australienne de prolonger l’aventure avec l’Olympique lyonnais mardi. "Je suis très contente de prolonger mon contrat à Lyon. J’aime beaucoup la ville et le club. Je remercie les supporteurs pour tout, j’ai hâte de continuer avec vous", a déclaré dans un bluffant français la joueuse de 22 ans débarquée dans le Rhône il y a seulement deux ans.

"J'espère reprendre la course sur le terrain d'ici le mois d'août"

Passé les remerciements aux supporteurs, l’internationale australienne a repris son anglais natal pour détailler ses ambitions pour l’avenir. "Je travaille dur pour revenir sur le terrain. J’espère aider l’équipe à gagner encore plus de titres la saison prochaine. Et puis je souhaite continuer à me développer personnellement en tant que joueuse, a expliqué la Lyonnaise au média de l’Olympique lyonnais avant de raconter brièvement son travail quotidien pour revenir avec les Fenottes : "J’ai fait six semaines de rééducation à Lyon, et maintenant je vais partir six semaines en Australie avant de revenir ici fin août. J’espère reprendre la course sur le terrain d’ici le mois d’août. J’espère que tout va bien se passer." Prévu pour la fin de l'année civile, son retour pourrait-il se faire un peu plus tôt que prévu ? À en croire sa détermination, c'est possible.