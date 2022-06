OL - Mercato : Titouan Thomas cherche un point de chute

A un an de la fin de son contrat avec l'OL, Titouan Thomas, joueur de 20 ans, ne sera pas retenu. Le milieu de terrain qui évolue en réserve cherche un point de chute.

Déjà évoqué l'été dernier (lire ici), un départ de Titouan Thomas semble plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Le milieu de terrain, l'un des éléments les plus utilisés en réserve (22 titularisations cette saison, pour 1 but), n'a jamais eu sa chance à l'étage au-dessus. A un an de la fin de son contrat, il cherche désormais nouveau point de chute selon nos informations.

C'est calme autour du joueur pour l'instant

Le joueur de la génération 2002, comme Castello Lukeba notamment, a le désavantage de ne pas avoir pu montrer ses capacités chez les professionnels. Pour l'heure, la situation est plutôt calme autour de lui, même si le mercato ne fait que commencer.

Titouan Thomas a rejoint l'Olympique lyonnais dans la catégorie U16 et a été international français en U16, U17 et U18.