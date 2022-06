Restée sur le banc de l’équipe de France lors du premier match de préparation, Wendie Renard ne devrait pas jouer contre le Vietnam, vendredi (21h10). La capitaine de l’OL et des Bleues est en délicatesse avec son quadriceps.

À une semaine du début de l’Euro 2022 et à onze jours du premier match de l’équipe de France contre l'Italie, il règne une zone d’incertitude au-dessus de Wendie Renard. La capitaine des Bleues n’a pas participé à l’entraînement de mercredi à cause de douleurs et gênes au niveau du quadriceps comme l’annonce L’Equipe. Ménagée par le staff de Corinne Diacre, Renard, qui a récemment prolongé son contrat avec l'OL, devrait, selon tout état de cause, faire l’impasse sur le dernier match amical contre le Vietnam, vendredi (21h10).

Renard n'avait pas joué contre le Cameroun

Avec encore quelques jours pour se remettre complètement sur pied, l’heure n’est pas à la panique dans les rangs français mais la préparation de la Fenotte est contrariée. En faisant l’impasse sur le match à Orléans, vendredi soir, Wendie Renard va arriver à l’Euro 2022 sans avoir jouer la moindre rencontre de préparation puisque Corinne Diacre l’avait laissée sur le banc dans la victoire (4-0) contre le Cameroun. Son dernier match remontera donc au 1er juin et la victoire (4-0) contre Issy lors de la dernière journée de D1 féminine.