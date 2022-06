OL : nommer Renard capitaine a "créé une émulation", affirme Diacre

En septembre 2021, Wendie Renard a retrouvé le brassard de capitaine en équipe de France. A quelques jours de l'Euro, Corinne Diacre estime qu'il s'agit d'une bonne chose pour le groupe.

Lors son arrivée à la tête de la sélection en août 2017, Corinne Diacre avait destitué Wendie Renard de son rôle de capitaine chez les Bleues. En septembre 2021, après 4 ans, elle avait finalement décidé de rendre ce statut à la Lyonnaise. Cela fait donc près d'un an que la défenseure de l'OL porte le brassard et à quelques jours du début de l'Euro, sa tâche sera de mener l'équipe de France vers le titre.

"Elle insuffle et impose quelque chose"

Dans un entretien accordé à RMC Sport, la sélectionneure a dressé un bilan positif de cette année de capitanat de la Fenotte. "Cela a été une décision mûrement réfléchie, partagée avec mes adjoints. Et surtout, pour que cela fonctionne, il fallait que Wendie accepte, il faut aussi la remercier. Cela a créé tout de suite une émulation parce qu’elle peut aussi s'appuyer sur des taulières à côté d'elle. Comme dans son club, elle a aussi affaire à de jeunes joueuses, et puis on a gagné tous nos matches, relève Diacre. Elle insuffle et impose quelque chose, et on a cette envie commune. Et puis, elle joue son rôle de capitaine."