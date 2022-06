Wendie Renard face à la Finlande (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dimanche, les Bleues ont terminé leur stage dans le Sud-Ouest. A partir de ce mardi, la véritable préparation à l'Euro débute pour l'équipe de France à Clairefontaine.

Du jeudi 9 au dimanche 12 juin, les Bleues étaient dans le Sud-Ouest, à Anglet, pour un premier stage de régénération et de cohésion en vue de l'Euro qui débutera en juillet. Les 5 Lyonnaises (Mbock, Renard, Bacha, Malard et Cascarino) et leurs coéquipières ont bénéficié d'une journée de repos lundi, mais dès ce mardi, il faut se remettre au travail avec un retour à Clairefontaine.

La véritable préparation pour le championnat d'Europe débute ce 14 juin pour le groupe de Corinne Diacre, qui prend la place des joueurs de Didier Deschamps au château. Au menu, un travail plus "traditionnel" avec du physique, de la tactique et de la vidéo pour les Françaises. Elles sont donc dans la dernière ligne droite avant la compétition continentale, qui se soldera par deux rencontres amicales face au Cameroun (25 juin) et le Vietnam (1er juillet).

Le programme des Bleues à l'Euro :