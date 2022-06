OL - Euro : fin du premier stage pour les Françaises

Delphine Cascarino lors de France – Slovénie (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Réunie depuis jeudi à Anglet, l'équipe de France, avec 5 Fenottes dans ses rangs, termine ce dimanche son premier stage avant l'Euro. Retour à Clairefontaine mardi.

L'Euro féminin débutera dans un peu moins d'un mois. D'ici là, l'équipe de France continue sa préparation, qui va rentrer dans une nouvelle phase la semaine prochaine. Depuis jeudi, les coéquipières des 5 Fenottes appelées (Mbock, Renard, Bacha, Malard et Cascarino) étaient réunies à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) dans le cadre d'un premier stage de régénération, avec également des activités de cohésion (une initiation au rugby notamment).

Une 2e phase de préparation à Clairefontaine

Après une journée de coupure lundi, les Bleues se retrouveront mardi à Clairefontaine. Au menu, physique, tactique, soins et séances vidéo. Elles entreront ensuite dans un autre cycle avec deux matches amicaux contre le Cameroun (25 juin) et le Vietnam (1er juillet) pour parfaire leur forme, automatismes et plans de jeu avant le tournoi européen.