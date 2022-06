OL : qui pour accompagner Lukeba en défense centrale ?

Cet été, plusieurs problématiques vont se poser pour Peter Bosz. Parmi les questions à résoudre, qui accompagnera Castello Lukeba en défense centrale pour la prochaine saison.

Avec 51 buts encaissés en Ligue 1 la saison passée, l'Olympique lyonnais ne pourra pas se permettre de rééditer une telle performance lors du prochain exercice. Souvent en difficulté d'un point de vue défensif, le club rhodanien a pâti du manque d'équilibre du bloc, mais peut-être aussi également d'une forme d'inconstance en défense centrale. En effet, outre Castello Lukeba à partir de décembre, aucun autre élément ne s'est distingué à ses côtés.

Pourtant, avec Jérôme Boateng, Jason Denayer ou encore Damien Da Silva, l'OL pouvait compter sur des joueurs expérimentés. Toutefois, ils ont tous les trois eu leur lot de difficultés. Finalement, Da Silva est celui qui a terminé le plus fort, si on peut le dire ainsi, ou du moins, il avait le rôle de titulaire.

Plusieurs options pour Bosz à ce poste

Pour le prochain exercice, Boateng et Da Silva sont toujours là et Denayer va quitter le Rhône. Il ne faut pas non plus oublier Sinaly Diomandé. Longtemps blessé, l'Ivoirien va revenir, lui qui a eu sa chance sur la première partie de la saison. Il pourrait former une charnière pleine d'avenir avec Lukeba. Enfin, Thiago Mendes a aussi pu montrer de bonnes choses à ce nouveau poste, ce qui peut être une solution, mais vraisemblablement pour du dépannage.

Au cours du mercato, il n'est pas non plus exclu que l'OL trouve son bonheur avec une opportunité sur le marché. En tout cas, ce deuxième défenseur pour évoluer avec l'international Espoirs français sera déterminant pour que l'Olympique lyonnais parvienne enfin à stabiliser son arrière-garde.