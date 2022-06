OL - Mercato : l'agent de Boateng refroidit la piste Trabzonspor

Après un exercice 2021-2022 décevant pour un joueur de cette envergure, Jérôme Boateng doit se relancer, notamment d'un point de vue physique. Cela pourrait être à l'Olympique lyonnais, mais il n'est pas certain que le défenseur reste dans le Rhône pour la dernière année de son bail. Trabzonspor notamment aimerait recruter l'Allemand.

Mais son agent, Tolga Dirican, a mis un coup de froid à cette piste dans les colonnes de Sky Sport. "Jérôme a un contrat à Lyon et je n'ai parlé avec aucun club en Turquie. Son ambition pour lui-même et pour la prochaine saison est très élevée. Il veut jouer pour gagner des titres, comme il se doit pour un champion du monde et double vainqueur de la Ligue des champions. Lors du dernier exercice, il n'avait pas eu de préparation car il a rejoint Lyon très tard. Nous ne voulons certainement pas répéter cela cette année. Jérôme travaille déjà de manière concentrée pour préparer la nouvelle saison."

