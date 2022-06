OL : Lacazette - Dembélé, deux 9, plusieurs options

Alexandre Lacazette (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec le recrutement d’Alexandre Lacazette, l’OL dispose de deux numéros 9 purs. Entre l’ancien Gunner et Moussa Dembélé, Peter Bosz dispose de plusieurs options, qu’il devra réussir à mettre en musique pour faire performer son équipe.

Suite au retour d’Alexandre Lacazette, l’Olympique lyonnais a semble-t-il renforcé son secteur offensif. Désormais, Peter Bosz dispose dans son effectif de deux numéros 9 purs avec également Moussa Dembélé, qui reste sur une deuxième partie de saison convaincante statistiquement (17 buts depuis janvier, dont 9 sur les 7 dernières journées). Le Néerlandais a donc l’embarras du choix pour constituer son attaque.

Maintenant, reste à savoir comment le technicien voudra organiser son équipe, avec quel dispositif tactique. Lors du dernier exercice, il n’a décidé qu’à une seule reprise d’aligner un duo devant (face à Lille avec Slimani et Dembélé). Bosz penche surtout pour le 4-3-3 ou 4-2-3-1, car il accorde beaucoup d’importance à ses ailiers. Dans l’optique où l’ancien avant-centre du Celtic n’est pas vendu (pour l’heure, il souhaiterait poursuivre dans le Rhône), le coach pourrait éventuellement basculer sur un 4-4-2 très offensif afin de les associer.

Deux joueurs avec des profils différents

Une solution qui laisse l’ex-Lyonnais Sylvain Idangar plutôt perplexe. Il alignerait lui plutôt un des deux joueurs pour laisser l'autre sur le banc. “Ils ont des styles différents, donc cela peut vouloir dire qu’ils sont complémentaires, mais au niveau technique, je ne sais pas s’ils auront cette sensibilité-là, s’interroge-t-il. Il faut voir. Là comme ça, je serais plutôt pessimiste, je ne les vois pas complémentaires, mais on peut avoir des surprises.”

Questionné à ce sujet, Alexandre Lacazette est lui persuadé du contraire. “Moussa Dembélé a de bonnes qualités, mais c'est un profil totalement différent du mien, explique-t-il. Oui je pense qu'on peut jouer ensemble. L’entraîneur décidera.” Le Gone a lui souvent joué avec un autre 9 à ses côtés, notamment Jimmy Briand, Bafétimbi Gomis et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais dans ce cas-là, quid de Lucas Paquetá si lui aussi repart pour une saison supplémentaire avec l'équipe ?

Une préparation pour créer des automatismes

Ce qui semble sûr, c’est que le 4e meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique lyonnais aura un rôle important dans le groupe de Bosz, et qu'il devrait sauf surprise débuter la saison comme titulaire. Pour Sylvain Idangar, ce retour à la maison est une bonne chose. “C’est une très bonne nouvelle car c’est l’ADN lyonnais, c’est un pur produit de la formation. Il n’aura pas besoin d’un temps d’adaptation car il connaît la maison et qu'il a encore des copains dans l’équipe. Au niveau du talent, c’est une plus-value aussi, assure-t-il. Il est en terrain conquis. Les supporteurs sont derrière lui donc tout ça facilite sa venue. En plus, il a la mentalité lyonnaise donc je ne vois pas ce qui pourrait être un frein à son retour réussi.”

Concernant le terrain, la préparation donnera plus d’informations sur l’utilisation des deux attaquants. Cette présaison au mois de juillet doit permettre à Peter Bosz de décider de comment utiliser ses buteurs, mais à première vue, Lacazette semble mieux correspondre au style apprécié par le coach, avec une plus grande participation au jeu de l’équipe. “Je le verrai bien dans une attaque à deux, après, tout dépend des joueurs avec lui. Il peut jouer seul en pointe si autour de lui ça combine bien, notamment au milieu. Mais s’il n’y a pas cette qualité-là à ses côtés, il vaut mieux l’épauler, prévient Idangar. S’il y a beaucoup de produits de la formation, je pense qu’il peut être aligné tout seul. Un peu comme à l’époque avec Nabil Fekir ou Yoann Gourcuff, des éléments techniquement au-dessus de la moyenne.”

Un casse-tête à prévoir pour Bosz

Alors qu’il a parfois été obligé de compter sur Lucas Paquetá en numéro 9 lors du dernier exercice, Bosz dispose cette fois-ci de deux armes aux capacités différentes. La gestion de la concurrence, ou de cette doublette, sera intéressante à observer, avec également le choix des hommes qui évolueront à leurs côtés. Néanmoins, cela dépendra aussi du cas Moussa Dembélé dont le contrat se termine en 2023. En tout cas, cela pourrait faire un beau casse-tête pour le staff rhodanien.