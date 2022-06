OL - Mercato : Sofyan Cola s'engage à Auxerre

Prêté par Bourg-en-Bresse cette saison, le défenseur de la réserve lyonnaise Sofyan Cola a signé en faveur de l'AJ Auxerre.

Formé à Bourg-en-Bresse, Sofyan Cola avait été prêté à l'OL en juillet 2021 pour une saison. Le défenseur né en 2002 avait enchaîné les matchs avec la réserve entre septembre et octobre, et avait même porté le brassard lors d'une rencontre contre Aubagne (victoire 3-1). Mais les mois qui ont suivi furent plus délicats pour le Franco Algérien, souvent gêné par des blessures. Il est apparu au total à 12 reprises en National 2, avant l'expiration de son prêt.

Selon un "twittos" spécialiste de l'académie de l'OL, le jeune joueur s'est engagé en faveur de l'AJ Auxerre, promu en Ligue 1 après s'être défait de l'ASSE lors des barrages.