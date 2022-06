OL - Euro : Amandine Henry estime qu'elle avait "sa place"

Pas convoquée par Corinne Diacre pour l'Euro, Amandine Henry estime pourtant qu'elle avait "sa place" parmi les 23 joueuses appelées.

Elle apparaît comme la principale absente du rassemblement de l'équipe de France pour l'Euro en Angleterre (6-31 juillet). Ce vendredi, Amandine Henry a pris la parole dans L'Equipe pour évoquer sa non-sélection, un choix dû notamment à sa sortie médiatique en novembre 2020 pour laquelle Corinne Diacre lui tient encore rigueur.

Pourtant sportivement, la milieu de terrain a largement prouvé qu'elle avait de quoi prétendre au voyage. "Je pense que je pouvais avoir ma place, affirme-t-elle. Elle (Diacre) en a décidé autrement. Après avoir été championne de France, championne d'Europe, avoir joué quasiment la totalité des matches avec mon club, je pense que j'avais ma place."

"Le maillot bleu me manque"

L'argument de l'entraîneure des Bleues pour expliquer son absence n'a pas convaincu la Lyonnaise. "Oui, j'ai entendu que ce n'était que la performance d'un jour (la finale de la Ligue des champions). Avec l'OL, cela fait quinze ans qu'on est championnes de France et championnes d'Europe. Je ne pense pas que cela soit la performance d'un jour, rétorque-t-elle. Après, c'est ce qu'elle dit. Je note ce qu'elle dit. Ça ne matche pas, c'est tout."

Sa coéquipière Eugénie Le Sommer a elle aussi manqué le train pour le tournoi européen. "Eugénie est très déçue et elle ne comprend pas pourquoi elle n'est sélectionnée non plus. Elle n'a pas eu de discussion, explique Henry. Il y a beaucoup de déception." Néanmoins, la joueuse de 32 ans a affirmé qu'elle se tenait toujours prête pour jouer en sélection, même sous Corinne Diacre. "Je serai toujours une joueuse disponible pour l'équipe de France, que ce soit Corinne Diacre ou quelqu'un d'autre en poste. Le maillot bleu me manque."