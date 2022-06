OL - Mercato : Trabzonspor souhaiterait un prêt de Boateng

Auteur d’une saison en deçà des attentes, Jérôme Boateng ne sera pas retenu par l’OL. Trabzonspor a fait part de son intérêt mais ne souhaiterait qu’un prêt. Une solution qui interpelle sachant que l’Allemand n’a plus qu’un an de contrat.

Est-ce la fin de la courte aventure entre Jérôme Boateng et l’OL ? Arrivé en septembre dernier avec un statut, le défenseur allemand a vite déchanté en même temps que les supporters lyonnais ont été déçus. Entre un manque de rythme et certains conflits à l’intérieur du vestiaire, Boateng n’a pas livré la saison que le club attendait de lui. Il en a été conscient et a assuré qu’un point serait bientôt fait avec la direction pour la saison prochaine. Avec encore un an de contrat, sera-t-il toujours lyonnais au moment de la reprise ? Avec son salaire imposant et ses performances, le champion du monde 2014 ne sera pas retenu.

Un retour en Allemagne à l'étude ?

Bien qu’il soit en dessous de ses standards affichés avec la Maanschaft et le Bayern, la situation de Boateng ne passe pas inaperçue en Europe et certains clubs se sont déjà positionnés comme Trabzonspor. L’intérêt a été récemment confirmé par le coach du club turc qui avait affirmé que "si les conditions financières et physiques étaient bonnes, le club aimerait le recruter". Sauf que Sky Sport Allemagne nous apprend mardi que Trabzonspor aimerait recruter Jérôme Boateng, qui aurait également des touches en Allemagne, sous la forme d’un prêt alors qu’il ne possède qu’un an de contrat. Peu de chance donc qu’un accord soit trouvé avec l’OL dans ces conditions.