OL - Mercato : les explications claires de Ponsot pour Malacia

En marge de la présentation de Corentin Tolisso, le directeur du football de l'OL Vincent Ponsot est revenu sur l'échec des négociations pour Tyrell Malacia.

Tyrell Malacia ne va pas signer à l'Olympique lyonnais. Comme évoqué jeudi, la piste prioritaire pour le poste de latéral gauche a été abandonnée (lire ici). Ce vendredi, en marge de la présentation de Corentin Tolisso, le sujet de Malacia est revenu sur le tapis. "Ici, ce n'est pas un sujet de moyens, a insisté le directeur du football Vincent Ponsot. L'institution est toujours plus forte que n'importe quel joueur. On a des demandes du milieu du foot, parfois, qu'on ne fait pas. Je pense que le président (Jean-Michel Aulas) est content de pouvoir dormir sereinement le soir, et de ne pas voir la police débarquer le matin. On ne mettra jamais en danger l'institution pour un joueur."

"On ne mettra jamais en danger l'institution"

Dans cette histoire, l'entourage de Tyrell Malacia a clairement joué un mauvais tour aux dirigeants lyonnais. "Je ne peux pas tout dire, a poursuivi Vincent Ponsot. Ce dossier aurait dû être signé depuis mardi (à Manchester), et ce n'est pas encore le cas. Interrogez-vous !"

"On trouvera un bon arrière gauche"

En cette période de mercato, le directeur du football s'est montré très clair sur la manière de travailler de l'Olympique lyonnais. "Les demandes qu'on a, de montants de commissions... On ne fait pas, a assuré Vincent Ponsot. C'est vrai que ça fait parfois capoter les deals, mais on trouvera un bon arrière gauche. Pour nous, ce dossier est clos." Et de conclure : "La probité du club est importante. On est fiers de travailler pour un club comme ça".