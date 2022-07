OL : Thiago Mendes confirmé en défense centrale

Prolongé par l'OL mi-juin, Thiago Mendes devrait désormais occuper un rôle qu'il a connu la saison passée, celui de défenseur central. Jean-Michel Aulas a confirmé la nouvelle ce vendredi.

Pour l'heure, l'Olympique lyonnais n'a pas vendu, mais il a tout de même perdu certains éléments libres d'aller voir ailleurs. On pense notamment à Jason Denayer, qui n'a pas prolongé avec l'OL. Au contraire de Thiago Mendes, qui a signé un nouveau contrat mi-juin portant jusqu'en 2025.

Comme il l'a régulièrement fait la saison dernière, en partie en raison des méformes et des blessures, le Brésilien va reculer d'un cran et désormais évoluer principalement dans l'axe de la défense. "Le coach veut le faire jouer défenseur central, avec Castello Lukeba, Jérôme Boateng et aussi Damien Da Silva", a révélé Jean-Michel Aulas, avant d'ajouter Sinaly Diomandé, qui revient de blessure. "Je ne pense pas qu'on ait cherché beaucoup de joueurs à ce poste car pour Peter Bosz, il fallait prolonger Thiago Mendes", a insisté le président.

Pas d'arrivée prévue en défense centrale pour l'instant

Dans ce secteur de jeu, le club reste néanmoins attentif au marché car si pour l'instant, aucune arrivée n'est envisagée pour accompagner ces cinq centraux, la situation pourrait évoluer en cas de départ, notamment de Jérôme Boateng.