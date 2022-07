Bruno Genesio (ex-OL) rempile pour deux ans de plus avec Rennes

Bruno Genesio prolonge pour deux saisons supplémentaires avec le Stade Rennais. L'ancien coach de l'OL arrivait en fin de contrat à l'été 2023 en Bretagne.

Pas de surprise chez les Bretons. Il ne manquait plus que l'officialisation de sa prolongation avec le Stade Rennais, c'est chose faite depuis vendredi. Bruno Genesio vient de prolonger de deux saisons supplémentaires son bail avec Rennes. Sur le banc du club breton depuis mars 2021, après avoir pris la succession de Julien Stéphan, l'ex-technicien de l'OL (de 2016 à 2019) ne disposait plus que d'un an de contrat avec les Rouge et Noir.

Sans surprise, les dirigeants rennais voulaient continuer l'aventure avec celui qui a été élu meilleur entraîneur du dernier exercice en Ligue 1. Bruno Genesio, lui, était courtisé par plusieurs clubs à l'étranger. Mais le coach de 55 ans a finalement choisi de continuer en Bretagne où il semble s'épanouir aux côtés d'hommes de confiance, dont Florian Maurice, son directeur technique, qu'il a connu dans le Rhône.