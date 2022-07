Mercato : l'OL continue de discuter avec le Shakhtar pour Tetê

Jean-Michel Aulas et Tetê en juin 2022 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Si l'OL s'est attaché les services de Tetê pour une saison encore, cela ne convient pas tout à fait au club rhodanien. L'Olympique lyonnais veut acquérir définitivement le Brésilien et discute encore avec le Shakhtar Donetsk à ce sujet.

Comme cela était pressenti depuis un moment, l'OL est parvenu à conserver Tetê pour un an supplémentaire. Ce dernier est prêté par le Shakhtar Donetsk, notamment grâce au dispositif de la FIFA suite à la guerre en Ukraine. Mais au-delà de ce transfert temporaire, les dirigeants rhodaniens veulent acquérir l'ailier de 22 ans de manière définitive. "On discute, et cela fait un moment, avec Shakhtar car notre souhait va au-delà de cette saison. On veut trouver un accord pour qu'il reste plus longtemps avec nous et on va continuer à le faire dans les prochains jours", a affirmé ce vendredi Vincent Ponsot.

Mais à écouter le directeur du football et Jean-Michel Aulas, cela n'est pas si facile, notamment à cause des dirigeants du club de Donetsk. "La relation avec les gens du Shakhtar n'est pas facile et on a pas l'impression de discuter avec les Ukrainiens, a déclaré le président lyonnais. A ce sujet, la FIFPro a joué un rôle positif car elle défend vraiment les joueurs."

Des discussions difficiles avec le Shakhtar

Avec ce prêt, Tetê ne disposera plus que de 6 mois de contrat avec la formation ukrainienne, ce qui signifie que l'indemnité de transfert pour le Brésilien sera certainement plus faible en juin 2023. "Le dispositif FIFA peut inverser le rapport de forces, mais en tout cas, on a toujours cette volonté de trouver un compromis sur le long terme. Pour transfert, il faut un accord avec trois parties et pour l'instant, il manque une troisième signature. Le temps ne joue pas forcément pour nous car nous ne sommes pas dans cet esprit-là de vouloir aller jusqu'au 30 juin 2023, a expliqué Vincent Ponsot. On souhaite une situation claire, que Tetê se sente bien et qu'on s'engage sur un projet de plusieurs années."

Sur le terrain, l'ancien joueur du Grêmio a en tout cas convaincu tout le monde lors de ces deux mois passés avec le maillot de l'OL. "Il apporte quelque chose de différent d'un point de vue sportif. Le tout en sachant qu'il n'avait pas joué depuis trois mois. Le but est qu'il fasse la préparation avec nous et qu'il donne toute sa folie et sa technique brésilienne, a clamé Bruno Cheyrou. Je pense qu'on n'a pas tout vu de lui, même si je ne veux pas trop lui mettre la pression, mais il a été décisif 7 fois en 11 matches, et je me dis qu'il le sera encore plus la saison prochaine."