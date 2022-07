OL - Mercato : un latéral gauche, la dernière pièce manquante du puzzle

Si le mercato de l’OL est pour l’instant presque bouclé dans le sens des arrivées, il reste encore un poste à combler pour les dirigeants lyonnais. Un latéral gauche est attendu afin de compenser un dernier manque dans l’effectif de Peter Bosz .

Les conférences de presse tenues par l’OL vendredi ont livré quelques enseignements sur le reste du mercato rhodanien. En effet, très actif dans le sens des arrivées, l’Olympique lyonnais devrait l’être un peu moins sur le reste de la période estivale. A priori, sauf pour combler certains départs, ce qui reste fort possible, le club a bouclé une bonne partie de ses recrues. Mais, il reste tout de même un poste sur lequel les dirigeants souhaitent s’activer rapidement, celui de latéral gauche.

Avec le départ d’Emerson, qui était prêté par Chelsea, Henrique est désormais le seul spécialiste dans l’effectif de Peter Bosz. Le jeune Hugo Vogel est parti pour le FC Bâle, et si comme son ancien coéquipier, Irvyn Lomami peut jouer à gauche, il semble plutôt voué à jouer un rôle sur le côté droit comme l'a indiqué Bruno Cheyrou.

Tagliafico ciblé

La principale piste rhodanienne jusqu’à cette semaine s’appelait Tyrell Malacia, mais celui-ci ne signera pas en faveur de l’OL, ce qui n’a pas refroidi Jean-Michel Aulas. “On n'a pas abouti sur Malacia, on va du coup se positionner sur la dimension au-dessus”, a confié le président. Dans cette sortie, le patron lyonnais parlait possiblement de Nicolás Tagliafico. A 29 ans, l’Argentin quittera cet été l’Ajax d’Amsterdam et son profil plaît au club selon L’Equipe.

Un dossier compliqué rapporte tout de même le média sportif, puisque Tagliafico aimerait disputer une coupe d’Europe. En cas de nouvel échec, l’Olympique lyonnais a d’ailleurs ciblé deux autres éléments dont le nom n’a pas filtré. Néanmoins les caractéristiques des joueurs convoités restent globalement les mêmes. “Lorsqu’on est défenseur, il faut déjà bien savoir défendre. Après, dans le football moderne et celui que préconise Bosz, on voit bien que cette année il a préféré Malo Gusto à Léo Dubois car il a de bonnes capacités offensives et il a bien progressé défensivement, a fait remarquer Jean-Marc Chanelet, ancien latéral champion de France en 2002 et 2003. C’est ce profil-là qui convient à l’entraîneur.”

Henrique seule option pour l'instant

En attendant, l’OL, qui espère boucler au plus vite ce recrutement, va s’appuyer sur Henrique lors de la préparation qui a débuté samedi. Venu comme doublure en 2021, le Brésilien a tout de même joué 22 rencontres, dont 16 comme titulaire, laissant apercevoir quelques progrès sur la fin de championnat. “C’est un poste important. Henrique était déjà arrivé en 2e ligne derrière Emerson. Ce dernier étant parti, il se retrouve numéro 1 mais avec plutôt cette étiquette de doublure. Malgré tout, il a su réaliser des performances satisfaisantes lorsqu’il a pu se montrer, a observé Jean-Marc Chanelet. Il a joué sporadiquement, mais entre ses débuts et ce qu’il a montré sur la fin de saison, j'ai noté une évolution intéressante.”

Cela ne suffira pas pour qu’il grimpe dans la hiérarchie, mais au moins, l’OL sait qu’il peut compter sur un remplaçant au niveau en cas de besoin. Il faut également rappeler que Youssouf Koné est revenu de son prêt à Troyes, mais il ne devrait pas s'éterniser dans le Rhône. Reste donc désormais à l’Olympique lyonnais à trouver celui qui deviendra le pendant de Gusto, et Peter Bosz pourra se lancer définitivement dans la mise en place de son 11 pour l'exercice 2022-2023.