OL - Mercato : une nouvelle piste néerlandaise pour le latéral gauche ?

En attendant des départs, le poste de latéral gauche reste la priorité de la cellule de recrutement. Après l’échec Malacia, l’OL regarderait encore du côté des Pays-Bas et de l'Ajax Amsterdam.

Il y a eu les mésaventures André Onana et Tyrell Malacia mais l’OL ne compte pas tirer un trait sur les Pays-Bas dans son recrutement. Avec Peter Bosz à la tête de l’équipe, l’Eredivisie est forcément scrutée et le serait encore dans la quête d’un latéral gauche. Après avoir recruté offensivement avec Tetê et Lacazette mais aussi dans l’entrejeu avec Tolisso et Lepenant, l’OL va désormais concentrer ses forces sur le secteur défensif et regarderait du côté de l’Ajax Amsterdam pour la priorité à ce poste laissé vacant par Emerson.

"On cherche un latéral et après, à ce stade, on sera complet au niveau des arrivées, même s'il faudra voir ce qui se passe concernant les départs", a déclaré Vincent Ponsot, vendredi lors de la présentation de Corentin Tolisso.

L'Ajax ne serait pas gourmand

Après l’échec Malacia, en raison des exigences et demandes loufoques de son agent, Bruno Cheyrou aurait ciblé, d’après L’Equipe, un autre latéral du championnat néerlandais, à savoir Nicolas Tagliafico. Quand Malacia représentait la jeunesse, l’Argentin représente l’expérience avec notamment une demi-finale de Ligue des champions en 2019 et représenterait "la dimension au-dessus" énoncée par Jean-Michel Aulas vendredi.

A 29 ans, Tagliafico n’a plus qu’un an de contrat avec l’Ajax qui ne se montrerait pas trop gourmand (4 à 5 millions d’euros) pour un joueur dont les performances sont moins abouties que lors de l'épopée européenne amstellodamoise. De quoi favoriser une arrivée rapide de l’international albiceleste, dont l'agence qui gère son avenir est la même que Houssem Aouar ? Il faudra malgré tout sortir les rames puisque le joueur serait désireux de continuer à jouer l’Europe. Et à la différence de l’OL, il n’est pas pressé de prendre une décision ce qui pousserait le club français à anticiper d'autres pistes.