OL : Maxence Caqueret va encore prolonger son contrat

Maxence Caqueret (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Quelques semaines après avoir prolongé jusqu’en juin 2026 avec l'OL, Maxence Caqueret va prolonger pour une saison supplémentaire. Le milieu calquerait alors la durée de son contrat sur celui de Corentin Tolisso.

Décidément les bonnes nouvelles sont légions du côté de Lyon ces dernières semaines. Le bonheur de voir Corentin Tolisso revenir à l’OL à peine estompé, voilà que l’ADN OL va encore prendre un coup de boost dans les prochains jours selon L’Equipe. Le quotidien sportif nous apprend que Maxence Caqueret devrait prolonger d’une année supplémentaire le contrat signé il y a deux mois jusqu’en 2026.

Deux prolongations en deux mois

Après des semaines voire des mois de discussions pour étendre le précédent bail qui se terminait en juin 2023, ce serait donc une signature en deux fois et huit semaines. Avec Corentin Tolisso et Maxence Caqueret liés jusqu’en 2027, l’entrejeu de l’OL serait verrouillé sur le papier pour les cinq prochaines années. De quoi donner un peu plus le sourire aux suiveurs lyonnais.