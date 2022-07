Après cinq ans à l’étranger, Maxime Gonalons s’est rapproché de Lyon. Néanmoins, l’ancien capitaine de l’OL n’a pas imité Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Il a signé du côté de Clermont, vendredi.

Après être allés voir si la pelouse était plus verte à l’étranger, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont fait le choix de revenir à l’OL pour la saison prochaine. Ces deux retours ont déclenché une vraie excitation du côte des supporters lyonnais, impatients de revoir les deux anciens de la maison porter à nouveau le maillot rouge et bleu. Revenir entre Rhône et Saône, Maxime Gonalons a bien failli également y succomber. Il y a quelques mois, Jan-Michel Aulas avait laissé la porte ouverte.

Finalement, l’ancien capitaine de l’OL est bien de retour dans la région mais du côté de Clermont. En même temps que Tolisso posait devant les journalistes à Décines, Gonalons s’engageait jusqu'en 2025 avec le club auvergnat, vendredi. "C'est vrai que beaucoup d’anciens de l’OL ou joueurs français reviennent (rires). J'ai vu aussi que Moussa Sissoko allait s'engager avec le FC Nantes. On parle de Sam (Samuel) Umtiti à Rennes…, a déclaré l’ancien de Grenade à L’Equipe. Pour ma part, j'ai passé cinq années extraordinaires à l'étranger, j'avais simplement envie de revenir en France. C'était ma priorité."

Si ce n’est pas du côté de Lyon, Maxime Gonalons ne sera pas pour autant dépaysé dans le Puy de Dôme. Dans l’opération maintien dans laquelle il s’est lancé, le milieu retrouvera des visages qu’il a connus à Tola Vologe avec Florent Ogier "avec qui j’ai commencé le football" et Mehdi Zeffane "avec qui j’ai joué à l’OL".