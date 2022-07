OL : Toko-Ekambi, Paquetá, Özkaçar et Lepenant absents pour la reprise

Toko-Ekambi et Frédéric Guilbert (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce samedi marque la reprise de l’entraînement pour les joueurs de l’OL. Seuls Karl Toko-Ekambi, Lucas Paquetá, Cenk Özkaçar et Johann Lepenant manqueront à l’appel. Les quatre internationaux profitent d’une petite rallonge supplémentaire de vacances.

Peter Bosz devra encore patienter avant d’avoir son effectif au complet dans cette période de préparation. Le coach néerlandais a fixé la reprise à ce 2 juillet mais il ne pourra pas compter sur la totalité de ses joueurs. Ce samedi, Karl Toko-Ekambi, Lucas Paquetá, Johann Lepenant et Cenk Özkaçar manqueront à l’appel de la reprise. Ayant disputé des matchs internationaux il y a peu, ils ont tous les quatre obtenus l’autorisation de l'OL afin de prendre quelques jours de plus de vacances. Il faudra donc attendre jeudi prochain pour voir les 35 joueurs appelés à faire la préparation estivale être tous réunis du côté de Décines, à moins de départs entre temps.

Des tests médicaux samedi

En attendant le retour de ces quatre joueurs, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont reprendre leur quartier au centre d’entrainement samedi avec notamment des tests médicaux. Présentés vendredi, l’ancien milieu du Bayern Munich et Tetê seront de la partie comme de nombreux jeunes. Malgré une demi-finale de l’Euro U19 disputée mercredi, Florent Da Silva sera bien là et fera partie du contingent de jeunes joueurs retenus par Peter Bosz pour la reprise. Ils seront au nombre de sept avec Marley Felix, Irvyn Lomami, qui a récemment signé son premier contrat pro, les milieux Celestino Iala, Noam Bonnet, ainsi que Sekou Lega et Djibrail Dib. A son avantage avec les U19 la saison dernière, Mohamed El Arouch sera également de la partie.