OL - Mercato : un latéral gauche mais lequel ?

A la recherche d’un latéral gauche pour clôturer son mercato en attendant les départs, l’OL a dû revoir ses plans après l’échec Malacia. Après la jeunesse, le club viserait plus l’expérience.

Après les tests, place au terrain. Si le week-end a servi au staff de l'OL à faire un état des lieux des forces en présence, ce lundi marque le retour officiel sur les pelouses du centre d’entraînement avec une opposition en interne notamment. Dans ce dispositif, Henrique et le jeune Irvin Lomamy devraient occuper les deux postes de latéraux gauches en attendant mieux. Non pas que les qualités des deux Lyonnais soient remises en cause mais les dirigeants du club rhodanien ont clairement annoncé que le quête d’un renfort sur ce côté est désormais la priorité avant de mettre en stand-by le recrutement et d’attendre des départs pour apporter quelques retouches.

"On cherche un latéral et après, à ce stade, on sera complet au niveau des arrivées, même s'il faudra voir ce qui se passe concernant les départs", avait déclaré Vincent Ponsot, vendredi lors de la présentation de Corentin Tolisso.

Si toutes les pièces du puzzle s’étaient imbriquées les unes dans les autres, le mercato estival aurait presque pu être bouclé avant même la reprise de samedi. Entre l’OL et Tyrell Malacia, tout avait été fait pour que le latéral de Feyenoord soit le remplaçant d’Emerson sur le côté gauche de la défense. Mais entre concurrence et demandes extravagantes de la part du clan du Néerlandais, l’opération a capoté et la "priorité n°1" s’est transformée en échec. Bruno Cheyrou et la cellule de recrutement se sont donc remis au travail pour trouver un nouveau renfort "à la dimension au-dessus". Qu’entendait le chef du recrutement avec cette phrase ? Mystère même si l’on peut s’attendre à ce que le club lyonnais recherche désormais un latéral plus expérimenté. C’est le cas de Nicolas Tagliafico, annoncé comme la nouvelle priorité de l’OL par L’Equipe.

"Tagliafico a une pensée défensive"

Avec l’Argentin, l’OL pourrait signer un nouveau joli coup sur le marché des transferts. Arrivé en Europe sur le tard à 25 ans, le latéral a bien rattrapé le temps perdu. S’il n’a pas croisé Peter Bosz, l’ancien de Banfield fait depuis cinq ans les beaux jours de l’Ajax Amsterdam même si les deux dernières saisons ont donné lieu à un sentiment de stagnation. Au moment de la belle épopée amstellodamoise en Ligue des champions en 2019, Nicolas Tagliafico était suivi par les plus grands. A la différence de Frenkie de Jong ou Matthijs de Ligt, il était finalement resté aux Pays-Bas. "Il n’a pas réussi à surfer sur cette belle saison en 2019. Depuis, il semble accuser le coup de ce départ raté vers un plus grand d’Europe", nous confesse-t-on au pays batave.

Ciblé par le FC Barcelone, Arsenal ou encore Chelsea ces dernières années, l’Argentin a vu sa cote chuter et ce n'est pas l'OL qui s'en plaindra, pouvant désormais se placer sur un tel dossier. Il pourrait d'ailleurs être le parfait pendant de Malo Gusto. A ceux qui attendaient un latéral percutant, il faudra passer son tour, ce n’est pas le genre de la maison. "Nicolas n’est pas inoffensif mais il a une pensée bien plus défensive, poursuit-on dans la capitale néerlandaise. Un vrai défenseur argentin comme on l'entend, capable d'être assez dur sur l'homme. Il ne va pas monter pour dire de monter. Il a une vraie intelligence tactique pour savoir quand le faire ou non." Quand Gusto est réputé pour enchaîner les efforts à droite, Tagliafico pourrait apporter un peu d’équilibre de la système défensif de Bosz, malmené la saison dernière. Le deal pourrait donc être gagnant-gagnant malgré la réticence de certains sur le sujet. En effet, dans le dur, Tagliafico a vu Daley Blint lui être préféré la saison dernière avec seulement 14 titularisation sur le côté gauche.

L'OL va devoir convaincre par le projet et discours

Quand l’Ajax s’est mis à la recherche d’une nouvelle solution pour renforcer son côté, l’OL peut permettre au latéral d'être une nouvelle rampe de lancement, une parfaite occasion d’enchaîner les matchs et de se relancer. Dans le jeu de chaises musicales qui est en train de s’inscrire entre Lyon, Amsterdam et Manchester, Owen Wijndal est également dans le viseur lyonnais mais est bien plus proche de la capitale néerlandaise que de celle des Gaules. Cette arrivée pousserait donc Tagliafico, un temps courtisé par Manchester United avant de se tourner vers Malacia, vers la sortie surtout que l’Ajax aimerait bien récupérer quelques pécules (4 à 5 millions d’euros) et ainsi profiter aux septuples champions de France ?

A 22 et capitaine de l’AZ Alkmaar, Wijndal représentait pourtant la solution de secours idéale pour l’OL après l’échec Malacia. Pour Ignazio Genuardi, journaliste et scout pour un club européen, "il est même meilleur" que le futur Mancunien. Une pensée partagée par Mycky El_Scout dont la description collerait parfaitement à la philosophie de Peter Bosz. "Il parvient à déjouer la pression et gérer le tempo en fonction des besoins de l'équipe. C’est un joueur capable de porter la balle et de prendre l’initiative dans ses projections en pouvant combiner avec ses partenaires pour amener les décalages dans le dernier tiers, avoue le scout aux 25 000 abonnées sur Twitter. Il va surtout montrer son utilité dans une équipe qui se veut dominante."

Guerreiro, Bensebaini... des profils qui peuvent correspondre

Entre Wijndal et Tagliafico, l’envie serait donc d’aller sur le profil du premier cité mais à moins d’une surenchère lyonnaise, difficile d’imaginer l’international néerlandais prendre la direction de la Ligue 1. Seulement le feuilleton Malacia a démontré que tant que rien n’était signé, tout restait possible. Néanmoins, il semblerait que les efforts humains et financiers soient mis sur Tagliafico, finalement poussé dehors et peut-être plus accessible. A un an de la fin de son contrat, les rumeurs font état d’un intérêt de Brighton, 9e de la Premier League. Sans Europe, l’OL n’a pas les pleins arguments pour définitivement convaincre le joueur rêvant de Ligue des champions mais à l'heure actuelle, la concurrence non plus.

C’est désormais à Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou de trouver les mots justes si l'Argentin est vraiment la priorité numéro 1 alors que deux autres noms figureraient sur la short-list de la direction. De par les indices donnés par le chef de la cellule de recrutement en conférence, des profils comme Raphaël Guerreiro, lui aussi en fin de contrat dans un an avec le Borussia Dortmund et qui a fait équipe avec Bosz durant quelques semaines, ou encore Ramy Bensebaini, passé par Rennes et dans le viseur de... Dortmund, pourraient correspondre aux attentes lyonnaises. Mais comme l’a dit Alain Caveglia dans 'Tant qu’il y aura des Gones', "sans Europe, c’est plus compliqué" sur certains joueurs expérimentés dont un projet sur le moyen-long terme n'est pas franchement la priorité.