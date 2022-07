OL : Chaïm El Djebali veut "commencer pied au plancher"

Passé professionnel récemment, Chaïm El Djebali est impatient de reprendre l'entraînement avec la réserve. Le milieu de terrain arrive avec de l'ambition après une saison tronquée par une blessure.

Chaïm El Djebali fait partie, avec Mohamed El Arouch et Yannis Lagha, des trois joueurs de la génération 2004 à bénéficier d'un contrat professionnel avec l'OL. Le milieu de terrain a paraphé ce nouveau bail très récemment. "C'est une grande fierté, je signe dans le club où j'évolue depuis petit, j'en suis très heureux. J'espère remporter un grand nombre de titres avec ce maillot", a-t-il confié aux médias de l'Olympique lyonnais.

"J'ai rattrapé mon retard suite à ma blessure"

Blessé depuis décembre 2021, le joueur de 18 ans s'apprête à retrouver les terrains lors de la préparation avec la réserve qui débutera le 4 juillet. "Je suis impatient de reprendre. On attaque lundi et j'espère que cela va bien se passer. Physiquement je suis prêt, j'ai rattrapé mon retard suite à ma blessure, a-t-il assuré. Je vais commencer pied au plancher. Mon objectif cette saison est de rester le moins de temps possible en Pro 2, de monter le plus vite possible avec le groupe professionnel, puis petit à petit, m'installer dans le groupe et ensuite être titulaire dans ce grand stade."