OL : Delphine Cascarino évoque l'importance d'une bonne nutrition

Joueuse professionnelle depuis 2015, Delphine Cascarino a acquis de l'expérience sur la manière de gérer sa carrière. L'attaquante revient notamment sur l'importance d'une bonne nutrition pour les sportifs de haut niveau.

A seulement 25 ans, Delphine Cascarino possède tout de même une belle expérience du football professionnel, elle qui a débuté en mars 2015 sa carrière. Au fil des années, elle a appris à gérer et à prendre soin de son corps, son "outil de travail". "Pour cela, il faut une bonne alimentation et une bonne hydratation, a-t-il indiqué à L'Equipe. On essaie de s'entretenir avec de la musculation, des soins, des massages. Il faut garder son corps assez musclé pour être performante sur le terrain, avoir le moins de gras possible."

"Plus je prends de l'âge et plus il faut que je fasse attention"

La nutrition a notamment une place importante dans la préparation au quotidien. "Certaines filles ont la chance de pouvoir manger ce qu'elles veulent : c'est mon cas. Mais plus je prends de l'âge et plus il faut que je fasse attention car je veux pouvoir être présente sur la durée. J'ai la chance d'avoir un bon métabolisme et de ne pas prendre énormément de poids, a-t-elle confié. Quand c'est le cas, cela ne se voit pas physiquement, mais sur le terrain, je peux me sentir moins bien."