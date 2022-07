OL Académie : Mamadou Sarr devrait passer pro

Champion d’Europe avec la France et vainqueur de la Coupe Gambardella avec l’OL, Mamadou Sarr a vécu une saison pleine. Le défenseur central lyonnais devrait d’ailleurs signer son premier contrat pro.

En marge de la présentation de Corentin Tolisso, le triumvirat Aulas - Ponsot - Cheyrou avait ratissé de long en large le mercato lyonnais et le directeur du football avait également laissé entendre que des négociations étaient en cours avec un jeune du centre de formation pour la signature d’un premier contrat professionnel. Il ne s’agira pas de Hugo Vogel qui a pris la direction de Bâle mais ce devrait être Mamadou Sarr. Les discussions ont débuté depuis quelques semaines avec le clan du défenseur central mais la signature ne devrait plus qu’être une question de jours d’après Foot Mercato.

Champion d'Europe U17 avec les Bleuets

Grand espoir de l’OL Académie, Sarr a grandement participé au parcours des U19 lyonnais jusqu’au titre en Coupe Gambardella avec notamment un but en demi-finale contre Troyes. Retenu en équipe de France U17, il n’avait pas vécu l’élimination précoce des joueurs d’Eric Hély lors des quarts de finale de play-offs du championnat. Non, lui était parti soulevé un nouveau trophée avec le titre de champion d’Europe U17 avec les Bleuets même s’il n’avait pas participé à la finale à cause d’une commotion survenue en demies.