Ligue 1 : Robert Duverne (ex-OL) va reprendre du service à Auxerre

Ancien préparateur physique de l’OL, Robert Duverne va faire son retour dans un club de l’élite. Après Nantes en février 2021, le Lyonnais va venir épauler Jean-Marc Furlan à Auxerre.

Le retour des anciens Lyonnais continue en Ligue 1. Après Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso à l’OL, Maxime Gonalons à Clermont et en attendant très certainement celui de Samuel Umtiti à Rennes, un ancien de la maison va également reprendre du service mais sur les bancs du championnat de France. Absent des pelouses depuis février 2021 et une courte expérience à Nantes, Robert Duverne est le nouveau préparateur physique de l’AJ Auxerre aux côtés de Loïc Damas. L’ancien boss de la performance à l’OL pendant presque vingt ans (1995-2009 puis 2011-2014) a rencontré Jean-Marc Furlan le week-end dernier, d’après RMC, lors d’un match amical du club bourguignon à Saint-Priest contre Grenoble.

Sixième club en Ligue 1

Les deux hommes seraient rapidement tombés d’accord pour une expérience d’une saison. Septuple champion de France avec l’OL, Robert Duverne était à la recherche d’un nouveau défi après l’échec nantais aux côtés de son ami Raymond Domenech. Le préparateur physique est déjà au travail puisqu’il va prendre part à l’entraînement de mercredi avec Auxerre pour préparer ce retour en Ligue 1, dix ans plus tard, mais aussi, à titre plus personnel, une visite à Lyon et au Parc OL le 31 août prochain (date à confirmer).