Farouche opposant au projet du Parc OL, Etienne Tête avait été condamné à deux reprises pour dénonciation calomnieuse contre l’OL. L’ancien élu écologiste a finalement été relaxé, dix ans après.

Il n’a pas gagné la guerre mais il aura au moins gagné une bataille. Dans son combat engagé avec l’OL au moment du projet du Grand Stade porté par Jean-Michel Aulas, Etienne Tête avait été condamné à deux reprises pour dénonciation calomnieuse envers l’OL et son président. Farouche opposant au projet du Parc OL, l’ancien élu écologiste avait estimé dans un courrier adressé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) que Jean-Michel Aulas avait "sciemment sous-estimé les difficultés de réalisation (du Parc OL) pour favoriser l'entrée en Bourse" de son club, en fournissant des informations trompeuses. Des propos pour lesquels il avait été condamné en mars 2012 à 3 000 et 5 000 euros comme nous l’apprend l’AFP avant d’être de nouveau condamné en appel.

Dix ans de procédure

Malgré tout, Etienne Tête n’a jamais baissé les bras malgré la construction et l'inauguration du Parc OL en 2016. Il avait alors décidé de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), après le rejet de son pourvoi en cassation. La CEDH avait d’ailleurs donné gain de cause à l’ancien adjoint de Gérard Collomb en mars 2020, jugeant "la condamnation disproportionnée" et qui enfreignant la liberté d’expression. Face à ce jugement, la Cour de cassation, avait annulé en 2021 la décision et renvoyé le dossier à la cour d'appel de Paris, qui s'est prononcée vendredi en faveur de Tête, dix ans après le début de la procédure, comme l’avait annoncé La Tribune de Lyon vendredi dernier.