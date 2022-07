OL - Mercato : Paquetá aurait été approché par le PSG et Manchester City

Paqueta et Barcola (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après Newcastle, Lucas Paquetá aurait également été sollicité par plusieurs grosses écuries européennes. Mais selon ESPN Brésil, le Brésilien de 24 ans "se sentirait bien à l’OL" où il est attendu à l'entraînement.

Si le mercato de l’Olympique lyonnais est synonyme de belles promesses dans le sens des arrivées, des interrogations subsistent encore sur les noms des joueurs qui vont quitter le Rhône cet été. Une chose est sûre, les dirigeants lyonnais vont très certainement devoir dégraisser un effectif un peu trop dense, avant d’entamer la prochaine saison. Au petit jeu des valeurs marchandes, Lucas Paquetá est d'ailleurs le Lyonnais qui dispose de la plus importante sur le marché des transferts. D’après le CIES (Centre International d'Études du Sport de Neuchâtel), la valeur de l’international brésilien serait estimée à 61 millions d’euros. Mais pas de quoi freiner Newcastle, récemment prêt à casser la tirelire, ni, visiblement, d’autres grosses écuries européennes.

"Paquetá se sentirait bien à Lyon"

Selon ESPN Brésil, le milieu offensif de 24 ans aurait été sollicité par le Paris-Saint-Germain, Manchester City, Arsenal et Tottenham au cours des dernières semaines. "Malgré l'intérêt de ces clubs, les discussions avec Paquetá et ses représentants n'ont pas progressé. Le milieu de terrain devrait donc rentrer en France cette semaine pour commencer la pré-saison avec ses coéquipiers", peut-on lire sur le site du média brésilien. Si l’on en croit ces informations, celui qui a été élu meilleur joueur étranger du dernier exercice de Ligue 1 "se sentirait bien à Lyon et ne souhaiterait pas forcer un départ". À l’OL, le transfert du Brésilien, sous contrat jusqu’en 2025, ne semble pas être à l’ordre du jour. Mais dans le football, c’est connu, l’argent peut vite redéfinir les certitudes du passé.