OL : Achraf Laaziri est "un très bon contre-attaquant"

Achraf Laaziri vient de s'engager avec Lyon. Jean-François Vulliez, le directeur de l'académie de l'OL, le décrit comme un "très bon contre-attaquant" qui "aime apporter le surnombre en attaque".

Ce mardi en fin de matinée, l’Olympique lyonnais a officialisé la signature d’Achraf Laaziri. Ce jeune latéral gauche marocain s’est engagé pour quatre saisons avec le club rhodanien. Si l’on sait qu’il avait effectué des tests à Lyon au mois de mars, qu’il provient du Fath Union Sport de Rabat, et qu’il va directement rejoindre l’équipe réserve, les supporteurs rhodaniens, hormis peut-être ceux qui suivent assidûment le championnat marocain, ne savent pas vraiment à quoi s’attendre avec ce joueur. Rassurez-vous, Jean-François Vulliez, le directeur de l’académie de l’OL, a apporté quelques précisions sur le style de jeu du néo-lyonnais.

"Il doit se renforcer pour être encore plus fort dans les duels"

"C’est un joueur avec beaucoup d’énergie, beaucoup de vitesse. Achraf (Laaziri) aime parcourir son côté gauche, c’est un très bon contre-attaquant. Il aime beaucoup attaquer, déboubler, apporter du surnombre sur l’aile. Il a une bonne qualité technique, a-t-il souligné au média de l’Olympique lyonnais avant de pointer ses axes d’amélioration : "Il doit maintenant encore progresser sur la partie tactique et sur le repli défensif. Apprendre à découvrir le football européen, travailler sur le plan athlétique et se renforcer pour être encore plus fort dans les duels." Et si Achraf Laaziri ne s’était pas encore fixé d’objectif, pas d'inquiétude, M.Vulliez l'a fait pour lui. "Il doit déjà réaliser une très bonne saison avec le groupe réserve et, s’il en a l’opportunité, aller s’entraîner avec l’équipe première", a-t-il conclu au micro de l'OL.