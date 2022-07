FBBP01 - OL : un parcage visiteurs pour les supporters lyonnais

Pour le premier match amical de présaison, l’OL se déplace à Bourg-en-Bresse samedi 9 juillet (19h) pour y affronter le FBBP01. Il sera possible pour les supporters lyonnais de faire le court voyage avec la présence d’un parcage visiteurs au Stade Marcel-Verchère.

Une semaine de préparation et déjà un match amical au programme pour les joueurs de Peter Bosz. Ayant repris le chemin de l’entraînement lundi, les Lyonnais vont disputer leur premier match de présaison, samedi (19h) du côté de Bourg-en-Bresse. Une habitude désormais pour l’OL qui a déjà évolué au Stade Marcel-Verchère ces dernières années pour préparer la nouvelle saison. Cette année, le FBBP01 fera une nouvelle fois face au club lyonnais pour les nouveaux premiers pas d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Pour cette affiche contre les pensionnaires de National, il sera possible pour les supporters de l’OL de faire le court déplacement dans l’Ain. En effet, le FBBP01 a annoncé qu’un parcage pour les fans lyonnais est ouvert pour cette rencontre amicale avec des places à 12€. Si le club bressan n’en dit pas plus sur la quantité disponible, il est possible de se procurer un billet en cliquant ici.