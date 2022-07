OL : Corentin Tolisso doit amener un peu de Bayern à l'effectif

Cinq ans après son départ, Corentin Tolisso est de retour à l’OL avec un esprit de revanche. Au Bayern Munich, le milieu a connu des déceptions individuelles mais en ressort grandi. En misant sur son ancien joueur, l’OL souhaite importer un peu de rigueur allemande au service du groupe de Peter Bosz.

Un retour inespéré. Vendredi dernier, c’est un peu de cette manière que Jean-Michel Aulas a décrit le retour de Corentin Tolisso sous les couleurs de l’OL. L’envie lyonnaise de rapatrier le milieu était bien là depuis des mois mais voir le champion du monde y succomber sans Coupe d’Europe en a surpris plus d’un. Mais, comme son ami Alexandre Lacazette, "Coco" a fait le choix du coeur et a cru au discours des dirigeants lyonnais pour la saison prochaine. Parti comme un espoir aguerri après quatre saisons en professionnels, Corentin Tolisso revient dans le costume d’un joueur revanchard. Après cinq saisons au Bayern Munich, le milieu veut prouver qu’il n’a rien perdu de ses qualités.

Dans son désir de retrouver l’équipe de France, le natif de Tarare sait qu’il va devoir enchaîner à l’OL pour séduire de nouveau Didier Deschamps. Le sélectionneur français l’a toujours tenu en haute estime, faisant de lui son 12 ou 13e joueur dans la rotation au moment du sacre des Bleus au Mondial 2018, mais la concurrence au poste s’est accrue. En revenant à l’OL, Tolisso donne l’impression d’une régression après être allé chercher les sommets en Bavière.

Pourtant, au Bayern, si le cas Tolisso a souvent été un sujet de discorde comme l’a prouvé sa fin d’aventure avec des personnalités fortes du club comme le coach Nagelsmann militant pour sa prolongation et d’autres mettant en avant sa fragilité, il laisse une bonne impression, certes frustrante également. C’est cette image que le Français veut désormais casser en retrouvant son club formateur. "Il a eu deux bons passages à l'automne et en janvier-février la saison dernière malgré quelques pépins comme le Covid-19. Pendant cette période, des voix se sont élevées au Bayern pour dire que son contrat devrait être prolongé", confie Nino Duit, correspondant du club munichois pour Spox et Goal.

Toujours voir le positif dans le négatif

Au Bayern Munich, Corentin Tolisso n’aura joué que 118 matchs en cinq saisons, soit seulement 47% des matchs du club sur la période. Un tel bilan pourrait être synonyme d’échec et c’est bien là le paradoxe. Malgré ses innombrables blessures, le milieu français a toujours fait l’unanimité au milieu de la pléthore de stars que peut regorger le club munichois. L’annonçant souvent remplaçant au début des saisons, Carlo Ancelotti, Hansi Flick et Julian Nagelsmann ont rapidement compris qu’il tenait entre les mains un joueur capable de tout faire dans l’entrejeu. S’il n’a jamais été un titulaire en puissance, Corentin Tolisso a toujours réussi à faire son trou qu’importe les coachs pour être l’une des premières options sur le banc quand les pépins le laissaient tranquille. "Je l'ai généralement apprécié dès ses débuts au Bayern en tant que joueur. Il est dynamique et apporte des impulsions offensives depuis le milieu du terrain, poursuit le journaliste allemand. En général, il jouait plutôt bien quand il était en forme. Le problème, c'est qu'il était trop souvent blessé."

Les blessures ont eu raison de son aventure munichoise ainsi que de son mental. Au moment de sa présentation vendredi, l’international français ne s’en cachait pas. L’accumulation des pépins "était avant tout psychologique". Quand la tête ne va pas, le corps suit cette spirale négative. En revenant à Lyon, au milieu des siens, Tolisso veut se remettre la tête à l’endroit. Il revient aussi avec un nouveau statut. Celui de champion du monde avec les Bleus mais aussi de champion d’Europe et multiple champion d’Allemagne. Si tout n’a pas été comme il l’avait imaginé au moment de son arrivée en 2017, l’ancien n°24 munichois a beaucoup appris en Bavière. "Je retiens les titres, la manière dont on les a acquis. Beaucoup de chose à retenir, j’ai rencontré de belles personnes que ce soit le staff ou les coéquipiers. Je retiens beaucoup de positif même s’il y a eu des choses négatives mais ça fait partie de la vie, c’est comme ça, a déclaré le principal intéressé face à la presse. Ce qui a été négatif m’a permis de grandir."

La gagne et toujours la gagne

Plus mûr que lors de son départ entre son expérience au Bayern, son parcours avec les Bleus mais aussi ses tourments, Corentin Tolisso n’est pas seulement vu comme le retour d’un ancien de la maison pour la direction lyonnaise. En faisant le forcing pour faire revenir Alexandre Lacazette (31 ans) et le milieu (28 ans), l’OL a aussi voulu apporter une nouvelle rigueur au sein d’un groupe qui en a fortement manquée la saison dernière. Le premier entraînement de la saison a mis en lumière le côté complice de l’attaquant auprès de Rayan Cherki dans un rôle de grand frère.

De trois ans le cadet de Lacazette, ce n’est pas ce qui sera demandé à Tolisso mais ce dernier a apportera lui aussi un peu de son expérience à l’étranger avec, comme l’espère Bruno Cheyrou, "une mentalité germanique". "Il faut s’appuyer sur cette mentalité germanique, c’est ce qui m’a le plus marqué quand je suis arrivé, a surenchéri le joueur. C’est le problème qu’on avait en 2017. Quand on jouait des grosses équipes, on était là, on répondait présent et quand on jouait des petites, c’était plus difficile, on perdait énormément de points. Au Bayern, c’était totalement différent, la motivation était la même contre le Borussia ou le 17e. Et à la fin, on gagnait."

Au Bayern et même à Lyon, Corentin Tolisso a toujours été vu "comme quelqu’un de discret en dehors du terrain, qui a peu parlé aux médias pendant cinq ans" mais sur le terrain, c’est une toute autre affaire. Son premier passage lyonnais en avait donné un aperçu, le deuxième ne devrait en être que la confirmation : Tolisso a un caractère et une âme de gagnant. Ce n’est pas la moitié de décennie passée en Bundesliga qui a changé ce trait, bien au contraire. Au Bayern, Tolisso n’a pas fait qu’optimiser "son esprit de compétition et de la gagne". Des valeurs qui manquent aujourd’hui à l’OL, même si Jérôme Boateng, lui aussi passé par la Bavière, a tenté d'y remédier sans succès. Avec un ancien de la maison, le message passera peut-être plus facilement...