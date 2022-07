Mercato : Samuel Umtiti (ex-OL) serait sur le point de signer à Rennes

D'après Mundo Deportivo, Samuel Umtiti serait sur le point de s'engager avec le Stade Rennais. En fin de contrat en 2026, l'ancien Lyonnais pourrait être libéré par le FC Barcelone.

Ce mercato estival est marqué par le retour des Lyonnais dans le championnat de France. Pendant que Lacazette, Tolisso et Riou ont fait leur retour dans leur club formateur, Maxime Gonalons s'est engagé à Clermont. Et si Samuel Umtiti rêvait du même destin que les trois premiers, c'est plutôt les traces du quatrième qu'il risque de suivre. Un retour en Ligue 1, certes, mais pas du côté de l'Olympique lyonnais. D’après les informations de L’Equipe, le défenseur formé dans le Rhône discuterait avec le Stade Rennais. Mais Mundo Deportivo va plus loin, et affirme même que les négociations seraient sur le point d'aboutir. "Samuel Umtiti a un pied et demi hors de Barcelone. Le défenseur central français est en train de finaliser son départ vers le Stade rennais et, si tout va bien, il pourrait être annoncé cette semaine", pouvait-on lire sur le site du quotidien catalan lundi.

Umtiti pourrait s'engager librement avec le club breton

Les dirigeants du FC Barcelone seraient même prêts, si l'on en croit les informations du journal espagnol, à libérer le champion du monde 2018 pour le laisser partir gratuitement en Bretagne. Là-bas, celui qui n'a disputé qu’un seul match avec le club catalan cette saison retrouverait Bruno Genesio, et Florian Maurice, deux hommes qui l'ont vu éclore entre Rhône et Saône. "Sam (Umtiti), c’est un joueur que je connais parfaitement. Je l’ai d’abord eu en formation à Lyon, ensuite en équipe professionnelle. Ça crée forcément des liens, a confié Genesio en conférence de presse vendredi dernier. Vous connaissez tous son histoire, ses qualités et les déboires qu’il a eus l’année dernière. Ça reste un joueur de très haut niveau, et les joueurs de très haut niveau peuvent nous intéresser", a ensuite précisé le technicien du Stade Rennais.