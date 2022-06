Mercato : rêvant encore de l’OL, Umtiti discuterait avec Rennes

Samuel Umtiti pourrait faire son retour en France, mais pas du côté de l’OL. D’après L’Equipe, le Stade Rennais discuterait avec l’ex-Lyonnais.

Lacazette est revenu, Lopes a prolongé, Caqueret également, et Tolisso est sur le point de faire son retour à l’OL. De quoi forcément donner envie à un autre lyonnais de cœur, Samuel Umtiti, qui rêverait toujours de revenir entre Rhône et Saône pour retrouver son niveau d'avant. À Lyon, où les discussions s’intensifieraient avec Issa Diop, on est activement à la recherche d’un défenseur axial. Même s'il semblerait que les dirigeants lyonnais ne souhaitent pas mettre des bâtons dans les roues de Castello Lukeba, la porte n'aurait jamais été fermée à Umtiti d’après Mundo Deportivo.

Umtiti pourrait trouver un point de chute à Rennes

Visiblement, les planètes pourraient encore s’aligner entre le club rhodanien et le joueur formé à la maison, mais la situation du défenseur central du FC Barcelone pose problème. Le champion du monde 2018, qui accumule les blessures depuis son sacre en Russie, sort d’une saison presque blanche où il n’a disputé qu’un seul match avec le club catalan. Au point que selon le quotidien catalan, Xavi, le coach de Barcelone, l’aurait placé sur la liste des indésirables en lui demandant de quitter le club. Et d’après les informations de L’Equipe, Umtiti pourrait trouver un point de chute au Stade Rennais.

"Le club breton est en quête d'un renfort d'expérience pour l'axe gauche de sa défense, et le champion du monde formé à Lyon entrerait dans cette catégorie, lui qui aspire à un projet où il se sent désiré et qui connaît bien les anciens Lyonnais Bruno Genesio et Florian Maurice", peut-on lire sur le site du quotidien sportif. Des discussions auraient déjà été engagées, et un prêt serait l'option privilégiée pour l’international français de 28 ans.