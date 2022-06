Mercato : Samuel Umtiti espérerait toujours l’OL

Devenu indésirable à Barcelone, Samuel Umtiti et le club catalan cherchent une porte de sortie. L’OL fait partie des prétendants et malgré les discussions, aucun accord n’aurait été trouvé depuis ces mois de négociations.

Le cas de Samuel Umtiti (28 ans) devient un sujet sensible du côté du FC Barcelone. Avec un seul match disputé dans la saison qui vient de se terminer, le défenseur ne fait clairement plus partie des plans barcelonais. Aucun des efforts déployés par le club et les représentants du joueur pour trouver une porte de sortie n'a abouti jusqu'à présent et les deux parties ont admis à Mundo Deportivo qu'il est difficile de trouver une équipe qui réponde aux attentes des deux parties.

Au cours de la saison, son retour dans le football français avait été envisagé mais ne s'est pas matérialisé en une quelconque proposition. L'option la plus envisageable était de retourner à l'Olympique lyonnais. En voyant Alexandre Lacazette revenir à ses premiers amours et alors que le club discute avec Corentin Tolisso, l’heure d’un retour d’Umtiti est bien évidemment remis sur la table. D’après le média catalan, l’OL n’aurait jamais fermé la porte, Jean Michel Aulas ayant déjà parlé à l'agent d'Umtiti à plusieurs reprises, mais un accord complet n'a jamais été trouvé.

Nice également dans le coup ?

Si l'opération était irréalisable l'été dernier, en raison des exigences économiques et sportives, l'international français assume aujourd'hui son besoin de minutes et travaille physiquement pour être prêt à la reprise. Souhaitant retrouver l’amour du jeu dans son club formateur ou ailleurs, le champion du monde 2018 serait prêt à faire encore un effort financier. En France, Umtiti continue d’être dans les tuyaux et si un retour à l’OL s’inscrirait dans le processus d’un ADN OL malgré l'éclosion de Castello Lukeba, Nice serait également dans le coup. Une chose est en tout cas sure, le Barça et son agent cherchent tous deux à obtenir son départ de toute urgence.