OL : Moussa Dembélé prêt à prolonger l’aventure ?

Maxence Caqueret et Moussa Dembélé (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mis en concurrence avec l’arrivée d’Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé n’est pas pressé de partir. Il se murmurerait même que l’attaquant serait prêt à discuter d’un futur plus lointain avec l’OL.

Avec le retour d’Alexandre Lacazette, c’est la grande question que se posent les supporters de l’OL. L’ancien d’Arsenal et Moussa Dembélé sont-ils compatibles ou l’arrivée de l’un va pousser l’autre sur le banc ou directement vers la sortie ? Pour avoir une réponse à ces questions, il faudra bien évidemment attendre la reprise fixée au 2 juillet ainsi qu’aux différents matchs de préparation avec le retour de la Ligue 1 mais l’avenir de Dembélé est clairement un des dossiers chauds lyonnais durant l’été.

Après une dernière saison compliquée sous les ordres de Rudi Garcia au point de demander un prêt en janvier 2021, l’attaquant français a renait de ses cendres tel un phoenix avec Peter Bosz. Meilleur buteur de l’OL en championnat, Moussa Dembélé a parfaitement joué son rôle de buteur, même si certains ratés lui collent encore à la peau, et a même endossé un costume de leader et capitaine au fil des semaines. Auteur de son meilleur exercice depuis le début de sa carrière, l’ancien du Celtic possède donc une jolie cote sur le marché, surtout que son contrat se termine en juin 2023. Partira-t-il cet été pour que l’OL récupère une partie de sa mise ou fera-t-il durer le plaisir pour partir libre dans un an ?

L'OL peut-il prendre le risque d'un nouveau cas à la Depay ?

Actuellement, Dembélé possède deux offres venues de la Premier League, un championnat qui correspond à son profil. Néanmoins, il n’est pas pressé de mette les voiles, conscient de sa situation contractuelle mais aussi emballé par une possible association avec Lacazette. L’OL serait-il voué à perdre une fois de plus un joueur important libre comme ce fut le cas avec Memphis Depay ? Pas si sûr selon L’Equipe puisque le club aimerait entamer des discussions pour une prolongation et que l’attaquant n’aurait pas fermé la porte. Vendre ou croire à une prolongation au risque d'être déçu, l'OL se retrouve encore une fois dans une situation délicate...