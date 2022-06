Mercato : Umtiti a une offre en Espagne mais l’OL en tête

Plus que jamais sur le départ du FC Barcelone, Samuel Umtiti possède une offre en Espagne. Mais, le défenseur français n’en ferait pas une priorité, au contraire de l’OL.

Comme le dirait si bien Denis Brogniart lors d’un conseil de Koh-Lanta, "l’aventure s’arrête maintenant" pour Samuel Umtiti. Entre le défenseur français et le FC Barcelone, le divorce semble bel et bien consommé malgré une prolongation de contrat en janvier dernier jusqu’en 2026. Un geste de classe de la part d’Umtiti qui avait réduit son salaire et permis l’arrivée de recrues hivernales comme Pierre-Emerick Aubameyang. Néanmoins, avec un seul match joué et une nouvelle blessure durant la deuxième partie de saison, le champion du monde 2018 est poussé dehors. Comme écrit en début de semaine, les deux parties cherchent une porte de sortie et un club s’est manifesté publiquement ces derniers jours : le FC Gérone.

L'OL ne voudrait pas freiner Lukeba

Promu en Liga et dans le giron du City Groupe auquel appartient Manchester City, le club espagnol, par l’intermédiaire de Pere Guardiola, frère du coach mancunien, n’a "pas exclu que Samuel Umtiti signe à Gérone." Un appel du pied en bonne et due forme qui n’a malgré tout pas convaincu le joueur d’après L’Equipe. Comme Alexandre Lacazette, Umtiti aimerait revenir dans son club formateur qu’est l’OL avec l’espoir de retrouver son niveau. Entre vouloir et pouvoir, il y a un écart et à Lyon, il semblerait qu’on ne souhaite pas mettre des bâtons dans les roues de Castello Lukeba, amené à confirmer la saison prochaine après son éclosion cette année. De nouveau sur pied, Samuel Umtiti a faim mais encore une fois, les planètes ne sont pas encore alignées.