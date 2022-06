OL : Jean-Michel Aulas justifie le partenariat avec Lyon-La Duchère

Depuis vendredi, Lyon-La Duchère a rejoint le Réseau Sport Excellence de l'Olympique lyonnais pour une durée de 2 ans. Jean-Michel Aulas en a expliqué les raisons.

Voisins et désormais partenaires. Depuis vendredi, l’Olympique lyonnais et Lyon-La Duchère sont liés par un partenariat de deux saisons qui va permettre au club de National 2 de rejoindre le Réseau Sport Excellence de l’OL. Avec en son sein Sonny Anderson, "La Duch" est parvenu à un accord avec le géant de la ville après des années de négociations infructueuses. A l’occasion de l’annonce officielle de ce deal, Jean-Michel Aulas est revenu sur les raisons de cet échange entre les deux clubs.

"Aujourd’hui, La Duchère a fait une mue fantastique dans sa trajectoire, dans ses projections. Rapprocher ce que peut représenter l’OL de ce que représente La Duchère dans le domaine social notamment nous est apparu très positif. On a engagé une discussion il y a quatre mois, a déclaré le président lyonnais sur le site du nouveau club partenaire. Dans le domaine du RSE et du social, je peux dire avec certitude et sans me tromper que La Duchère est du plus haut niveau. Ça va nous donner, à nous l’OL, un certain nombre de bases pour la projection dans le club sur ce thème avec un terrain d’application absolument formidable."

Aulas : "La Duchère, une référence dans le social"

La formation du 9e arrondissement de Lyon devient ainsi la 12e entité à rejoindre le Réseau Sport Excellence de l’OL et va pouvoir compter sur un soutien sportif des septuples champions de France comme l’a laissé sous-entendre le président lyonnais. Après avoir obtenu son maintien en National 2 dans les dernières journées de la saison, Lyon-La Duchère espère pouvoir rêver à autre chose avec ce partenariat et pourquoi pas le prêt de certains joueurs.

"Sonny (Anderson) va faire le lien sportif entre les deux clubs et La Duchère va pouvoir avoir des bases de relations sportives avec l’Olympique lyonnais, a poursuivi Aulas. Et pour l’OL, dans le domaine social, dans la transition écologique, dans tous les domaines d’intégration, non seulement des idées novatrices mais aussi une envie plus crédible auprès des collectivités territoriales."

Un partenariat aux enjeux sportifs, économiques avec une part sociale, des volets qui correspondent bien à l’OL et La Duchère.