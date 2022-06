OL - Mercato : Habib Keita prêté au KV Courtrai

Barré au milieu de terrain, Habib Keita fait ses valises. Le jeune espoir de l’OL a été prêté une saison sans option d’achat au KV Courtrai.

La saison dernière, il n’avait joué que six minutes en Ligue 1 après avoir fait ses débuts en pro en 2020-2021 l'espace de cinq minutes contre Lorient. Heureusement pour lui, Habib Keita a pu compter sur la Ligue Europa et le parcours sans faute de l’OL pour s’offrir deux titularisations contre Brondby et les Glasgow Rangers, futurs finalistes de la compétition. Mais à 20 ans, le milieu de terrain a besoin de jouer et pas seulement en National 2. Dans l’optique de son développement, le Malien a donc été prêté par son club formateur.

Barré par la concurrence au milieu

Ce samedi, l’OL a annoncé le départ de Keita vers le club belge du KV Courtrai pour une saison sans option d’achat. Arrivé à l’OL en octobre 2020 en provenance de Bamako, le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2025 avec les septuples champions de France. Mais avec l’arrivée estivale de Johann Lepenant, la concurrence s’annonçait encore plus féroce dans l’entrejeu et Habib Keita a désormais un an pour prouver son talent au haut niveau.